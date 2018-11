La Lazio ha perso 2-0 contro l’Apollon in Europa League | ma era già qualificata ai

Maltempo Lazio : 3 persone recuperate sul tetto dell’auto nel Frusinate : Nella zona di Sant’Angelo in Theodice a Cassino, nella zona sud della provincia di Frosinone, alcune persone sono rimaste bloccate nella loro auto, circondate dalle acque del fiume Garigliano: gli occupanti sono riusciti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo. Si registrano case e fattorie allagate nella Valle dei Santi e superstrada Cassino-Atina bloccata in diversi punti. Decine le richieste di ...

Gli Oscar della rete : la bergamasca Ludovica Pagani vince il bronzo per 'personaggio riveLazione' : La medicina ha battuto la moda, poiché ad aggiudicarsi la medaglia d'argento è stata Chiara Ferragni, e la scienza di Alberto Angela, arrivato terzo. Incoronato personaggio rivelazione Gianluca Fru , ...

Il Consiglio europeo ha approvato la libera circoLazione dei dati non personali : (Foto: Pixabay/CC) Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla riforma della circolazione dei dati non personali all’interno dello spazio Ue. Le norme approvate seguono l’accordo preventivo raggiunto lo scorso 19 giugno con il Parlamento europeo che ha approvato la riforma il 4 ottobre 2018. Il loro scopo è la facilitazione della libera circolazione dei dati non personali, al proposito dei quali vanno fatte alcune precisazioni. I dati ...

Modica - vioLazioni edilizie : 15 persone denunciate dalla Polizia municipale : Sono complessivamente quindici le persone deferite dalla Polizia municipale di Modica alla Procura della Repubblica nello scorso mese di ottobre. E' quanto emerge dal report consegnato dal Nope, ...

Lazio - Inzaghi : “Abbiamo perso una partita molto importante - ora vogliamo vincere” : E’ rabbioso Simone Inzaghi nella conferenza stampa prima della sfida interna contro la Spal. Il tecnico della Lazio ha parlato della partita persa contro l’Inter e ha preparato i suoi alla gara di domani. Per l’allenatore biancoceleste ora non si può più sbagliare: “Abbiamo perso una partita che per noi era molto importante, l’abbiamo persa […] L'articolo Lazio, Inzaghi: “Abbiamo perso una partita molto ...

Carpoint - la concessionaria Ford ricerca personale nel Lazio : Carpoint, la nota concessionaria del marchio Ford, ricerca personale per assunzioni e stage. L’azienda ha sede a Roma ma è presente con diversi punti vendita in varie zone del Lazio. Per consultare le posizioni attualmente aperte in Carpoint e per candidarsi alle offerte lavorative è necessario recarsi sul sito ufficiale nella sezione ‘lavora con noi’ (www.Carpoint.it/chi-siamo/lavora-con-noi/) e seguire tutte le ...

Cast e personaggi The Resident 2 su FoxLife dal 30 ottobre tra reLazioni pericolose e nuovi casi : Cast e personaggi di The Resident 2 torneranno in onda finalmente questa sera, 30 ottobre, su FoxLife dopo l'ottimo esordio negli Usa. L'appuntamento è sul Canale 114 di Sky con gli episodi della seconda stagione del medical drama targato Fox che porterà il pubblico al Chastain Hospital di Atlanta in cui scopriremo in che modo cambierà “politicamente” cambieranno le cose adesso che il padre di Conrad (Matt Czuchry) siede a capo del tavolo del ...

Lazio-Inter - Zhang : “Abbiamo dimostrato cuore e personalità” : ”In questa gara i nostri giocatori hanno dimostrato di avere grande cuore e personalità, hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l’un l’altro: anche chi sin qui ha giocato meno ha dato il 100%”. In un’intervista concessa ieri a InterTv e pubblicata oggi in versione integrale sul sito del club nerazzurro, Steven Zhang ha commentato la vittoria della sua Inter contro la Lazio. ”La squadra ha ...

Inter - Zhang : "Con la Lazio vista una squadra di cuore e personalità" : Steven Zhang, presidente dell'Inter. Getty "Credo che in questa gara i nostri giocatori abbiano dimostrato di avere grande cuore e tanta personalità. Hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l'...

Gf Vip - la riveLazione di Cecchi Paone : “Mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva bisogno di me qui” : È una rivelazione choc quella fatta da Alessandro Cecchi Paone ai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, dove è entrato lo corso lunedì 22 ottobre: “Io non ci pensavo proprio al Gf Vip, ma venerdì mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno di me. È stata una sua decisione. Non potevo non accettare“. “Adesso sono qui e sto benissimo con voi”, ha aggiunto, ...

Scontri Marsiglia-Lazio - oltre 100 persone coinvolte : Roma, 25 ott., askanews, - Vigilia di Scontri a Marsiglia in occasione di Marsiglia-Lazio, match valido per la terza giornata di Europa League. Un centinaio di persone, tifosi delle due squadre, si ...

Marsiglia-Lazio - scontri tra tifosi : due feriti/ Video ultime notizie - coinvolte 80 persone : allerta massima : Marsiglia-Lazio, scontri tra tifosi: due feriti. Video ultime notizie, coinvolte 80 persone: allerta massima in vista della sfida di questa sera, valida per la 3^ giornata di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:16:00 GMT)

"Persone estranee sui binari" : si blocca la circoLazione dei treni Trenord tra Lombardia e Piemonte : L'azienda dei trasporti ha avuto segnalazione di presenze non autorizzate tra Trecate e Magenta, stop ai treni della linea S6

Elezioni europee 2019 - King : "Attuare pacchetto anti-manipoLazione"/ "Mettere al sicuro i dati personali" : Elezioni europee 2019, King: "Attuare pacchetto anti-manipolazione". Ultime notizie, il commissario Ue per l'Unione della sicurezza: "Mettere al sicuro i dati personali"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:20:00 GMT)