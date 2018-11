La fabbrica del nero è il governo

Netflix vuole creare un universo animato sulle opere di Roald Dahl (quello della fabbrica di cioccolato) : Forse la sua opera più famosa, e più volte riadattata al cinema, è La Fabbrica di cioccolato: ma sono tanti i titoli, da Matilda a Il Ggg, passando per Gli sporcelli e Il coccodrillo enorme, che hanno reso Roald Dahl uno dei più celebri e apprezzati scrittori per l’infanzia, talvolta con risvolti maturi e melanconici non indifferenti. Ora pare che Netflix abbia raggiunto un accordo per realizzare a partire proprio dai suoi romanzi più ...

"Il maestro e Margherita" apre la stagione teatrale della fabbrica di Villadossola : Entrambi gli spettacoli sono alle 21. Il regista Andrea Baracco dirige la pièce tratta dal romanzo di Michail Bulgakov nella produzione del teatro Stabile dell'Umbria con la riscrittura di Letizia ...

Zwickau - la storica fabbrica della Trabant produrrà auto elettriche" : La marca Volkswagen sta contribuendo attivamente a questa trasformazione, anche per tutelare l'impiego dei suoi lavoratori in tutto il mondo - conclude Ulbrich - . La trasformazione di Zwickau nell'...

Lecce - morto l’operaio rimasto ferito nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio : Sale il bilancio della delle vittime della tragedia del 9 novembre scorso avvenuta ad Arnesano, nella provincia di Lecce. Dopo la morte del figlio diciannovenne del titolare dell'azienda, è morto anche Giovanni Rizzo, operaio di quarantuno anni. Era ricoverato in gravi condizioni nel centro Grandi Ustionati di Brindisi.Continua a leggere

Bombardier - rischia di chiudere la fabbrica delle locomotive. Lasciando a casa 500 famiglie : “Ho lavorato in Bombardier per 15 anni. Quando ci sono entrato avevo il sorriso sulle labbra. Era un’azienda stupenda. Un’azienda che rispettava le leggi sulla sicurezza. Era un fiore all’occhiello, come la Piaggio, la Trench, la Vitron, le aziende che sino a ieri ci davano da mangiare”. Patrizio Lai, che fa parte della Rsu, lavora alla Bombardier di Vado Ligure da anni, ma oggi ne parla al passato, perché nei prossimi mesi la fabbrica ...

Esplosione nella fabbrica di fuochi - la giovane vittima è il figlio del titolare : Gabriele ha seguito la passione di famiglia, impegnandosi nella ditta che ha realizzato i fuochi per l'accensione della Focara di Novoli.

Lecce - esplode una fabbrica di fuochi d'artificio : muore il figlio del titolare - 2 feriti : Incidente alla periferia di Arnesano, la vittima è il 19enne Gabriele Cosma. Gli altri due sono in ospedale per le ustioni

Pernigotti - la storica fabbrica del Gianduiotto a un passo dalla chiusura : Lo storico stabilimento produttivo Pernigotti di Novi Ligure è destinato a chiudere presto i battenti. La triste notizia arriva dai sindacati al termine dell’incontro con i rappresentanti dell’azienda dolciaria nostrana, acquistata nel 2013 dal gruppo turco Toksöz che aveva promesso un rilancio del brand a livello internazionale. Un rilancio che, evidentemente, non intende più comprendere la struttura produttiva piemontese, che ...

Nell'ex fabbrica della penicillina - tra spaccio - degrado e criminalità : Una città nella città. Un inferno di lamiere e cemento, amianto e rifiuti tossici, dove regnano spaccio, degrado e prostituzione (guarda il video).Dentro l"ex fabbrica della penicillina di Roma vivono circa cinquecento persone. Contarli tutti, però, è impossibile. "Qualcuno arriva, qualcuno se ne va, magari in Germania", ci dice Kingsley, un ventiseienne nigeriano che si è accampato qui da qualche mese. Da quando è arrivato in Italia non è ...

Una fabbrica del gianduiotto e viaggi sensoriali con la "silent disco" : tutte le novità di CioccolaTò : Dopo due anni torna CioccolaTò , la festa del cioccolato che sarà ospitata in piazza San Carlo da venerdì 9 a domenica 18 novembre. Torino per dieci giorni si trasforma nella capitale del cioccolato, ...

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia. Al Sud illegali il 60% dei fabbricati : Più di 70 mila le ordinanze di demolizione emesse negli ultimi 14 anni, effettivamente eseguite meno del 20%. I Comuni dicono di non avere i fondi per far rispettare le norme urbanistiche -

Novembre alla fabbrica del vapore dedicato alla partecipazione giovanile : Il 9 e il 10 Novembre, alla Fabbrica del vapore, saranno due giorni dedicati alle esperienze di partecipazione giovanile a

Milano. Domenica fabbrica del vapore si apre alla città : Cuore pulsante della programmazione culturale cittadina destinata in particolare ai giovani, la Fabbrica del vapore è da anni una fucina

Volano biomedicale - fabbrica della salute che giova ai territori : Più che un settore industriale è un modo di guardare il mondo. La popolazione invecchia e la scienza medica trova ogni giorno nuovi metodi di cura delle malattie. Alla filiera bio-medicale spetta il compito di tradurre le scoperte scientifiche in materiali ...