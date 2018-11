La campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi al volante della potentissima

sportfair

(Di giovedì 29 novembre 2018) La stella delparlasua esperienza alla guidaUrus da 650 CV In occasione del weekend dedicato alla World Final, la stella del– vincitrice per ben sei volte del titolo– ha deciso di rimpiazzare per una volta la sua due ruote con una Urus Lamborghini.Accanto al circuito su cui, in un esaltante susseguirsi di sprint, i piloti si sono sfidati per aggiudicarsi il podio nelle diverse categorie,si è seduta aldel Super SUVCasa del Toro per metterlo alla prova con grande entusiasmo.E non si è certo risparmiata: “Sei pazza!”, ha commentato al termine del test drive il pilota racing del team Lamborghini Squadra Corse che sedeva al suo fianco. Determinata, divertente e piena di energia: questa è, non solo mentre guida.>>> PER IL VIDEO >>> ...