Kolarov-Burioni non stimola un tifo più competente

(Di giovedì 29 novembre 2018) Gli intellettuali e il calcio C’era una volta un modo di intendere e vivere il calcio ed era una faccenda assai seria, molto di più di quanto si voglia far credere sia oggi questo gioco. Il business ha prevalso su tutto, si dice, ci sono tanti interessi intorno al gioco, è vero, ne parlano tutti, Report ci fa le inchieste, gli ultras senza dubbio condizionano le società e si creano in alcuni casi non più tollerabili connivenze. Ma tutto ciò null’altro è che l’esito di una perdita di serietà, di una degradazione del gioco.In passato di calcio si occupavano intellettuali autentici, da Soriano a Fontanarrosa, a Roberto Bolano mentre qui da noi c’era un anticonformista come Bianciardi, che però non aveva la puzza sotto il naso, uomo di sinistra, anarcoide, prendeva per il culo i fighetti di sinistra come Feltrinelli (come racconta l’episodio del cappotto, cercatevelo in ...