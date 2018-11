Kikò Nalli | lite con Antonio Zequila a Pomeriggio 5 Video | ' Ma che hai fatto nella tua

Tina Cipollari accusata da Angela di aver fatto business a U&D con l'ex Kikò Nalli : Le ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne si sono rivelate eccessivamente movimentate: dopo le risse, gli spintoni, i bicchieri d'acqua tirati addosso e molto altro, è arrivata una batosta per Tina Cipollari. Una dama del parterre femminile del trono over, Angela, durante una discussione ha accusato l'opinionista di aver fatto lei per prima business a Uomini e Donne quando era tronista insieme al suo ex marito Kikò Nalli, conosciuto ...