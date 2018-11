Kenya | ' Silvia Romano ancora nella foresta' Ultime notizie | tenuta in ostaggio da oltre

Kenya - "I rapitori di Silvia sono accerchiati - lei è ancora nella foresta" | "Le hanno messo un niqab per renderla irriconoscibile" : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere.

Silvia Romano rapita in Kenya : “Costretta a indossare il niqab per non essere riconosciuta” : Novità sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria milanese di 23 anni sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre: fonti locali avrebbero riferito all'Ansa che la ragazza "è costretta ad indossare il niqab per nascondersi. Per lo stesso motivo le coprono con il fango il viso e le mani e le hanno tagliato le treccine". Le ricerche proseguono.Continua a leggere

Milano : "Silvia Romano libera" - a Palazzo Marino il totem per la ragazza rapita in Kenya : La foto da oggi all'ingresso del Comune: "Un messaggio di vicinanza e solidarietà, Milano è con lei"

"Tagliate le treccine - fango sulle mani e niqab sul volto". Così i rapitori tengono nascosta in Kenya Silvia Romano : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori "le hanno tagliato le treccine" con un coltello, ritrovate ...

Kenya - ottimismo sul rilascio di Silvia : 15.35 Le autorità del Kenya sono ottimiste sulla liberazione di Silvia Romano,la volontaria rapita la scorsa settimana. Dopo l'arresto della moglie di un dei componenti della banda dei sequestratori,che sta collaborando,è in corso una vasta operazione di polizia nei boschi intorno alla località di Garsen. Il ministro degli Esteri, Moavero, è in continuo contatto con le autorità in loco "mantenendo un doveroso riserbo sulle indagini". "Faremo ...