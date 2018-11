Kenya | I rapitori di Silvia sono accerchiati | lei è ancora nella foresta

Kenya - "i rapitori hanno fatto indossare il niqab a Silvia per non farla riconoscere" : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere.

"Tagliate le treccine - fango sulle mani e niqab sul volto". Così i rapitori tengono nascosta in Kenya Silvia Romano : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori "le hanno tagliato le treccine" con un coltello, ritrovate ...

POLIZIA Kenya - "SILVIA ROMANO LIBERATA TRA 48-72 ORE"/ Ultime notizie - cerchio si stringe sui rapitori - IlSussidiario.net : 'Silvia ROMANO è viva': POLIZIA KENYA non ha dubbi, 'presto LIBERATA, volevano rapimento lampo, non sono miliziani islamisti'. Speranze per la cooperante

Kenya - "I rapitori di Silvia volevano un riscatto lampo - la ragazza piangeva e gridava aiuto" : I rapitori della volontaria italiana "volevano un riscatto lampo, ma Silvia non aveva soldi e telefono. Qualcuno allora voleva lasciarla libera, ma gli altri si sono rifiutati". E' il racconto diJames, un ragazzo nigeriano testimone dei minutidrammatici del rapimento

Silvia Romano sequestrata in Kenya - la polizia : “Ci stiamo avvicinando ai rapitori” : Le ultime notizie su Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya. “Ci stiamo avvicinando. Tutto indica che abbiamo quasi raggiunto i rapitori”, ha detto il comandante regionale della polizia Noah Mwivanda, intervistato in tv, ribadendo di aspettarsi di ritrovare la giovane milanese ancora viva.Continua a leggere

Kenya - arrestati moglie e suocero di uno dei rapitori di Silvia Romano - : La donna fermata è la moglie di Said Adan Abdi, uno dei tre sospetti sequestratori , di cui sono state diffuse foto e messa taglia, : è stata intercettata al telefono col marito e gli inquirenti ...

Kenya - una taglia sui rapitori di Silvia Romano : «Almeno in cinque. Volevano portarla in Somalia» : Continuano le ricerche della cooperante italiana sequestrata a Chakama. La polizia locale lancia appelli ai capitrbù e promette ricompense fino a 25mila euro. Ancora nessuna informazione chiara su dove si trovi la ragazza: «Forse nelle foreste della regione di Hola»

Kenya - arrestati i complici dei rapitori : anche l'esercito in cerca di Silvia : Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia del Kenya in seguito al rapimento di Silvia Costanza Romano, la 23enne cooperante italiana sequestrata due giorni fa nel piccolo villaggio di Chakama.Lo riporta Repubblica. Secondo la ricostruzione, si tratterebbe di abitanti della zona che avrebbero avuto contatti con i rapitori per aiutarli a pianificare il rapimento di Silvia. Sarebbero stati gli stessi residenti di Chakama a mobilitarsi: ...