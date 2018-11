Katie Holmes e Jamie Foxx presto sposi | nozze in vista a Parigi

tvzap.kataweb

: RT @paolacars: Katie Holmes e Jamie Foxx sposi quest’inverno a Parigi - mirellamangiola : RT @paolacars: Katie Holmes e Jamie Foxx sposi quest’inverno a Parigi - BlitzQuotidiano : Katie Holmes e Jamie Foxx sposi a Parigi? Al dito di lei spunta l’anello - paolacars : Katie Holmes e Jamie Foxx sposi quest’inverno a Parigi -

(Di giovedì 29 novembre 2018) E cosìsono pronti a sposarsi dopo sei anni di amore più o meno segreto, a dispetto delle voci che li davano in crisi. La ex moglie di Tom Cruise, nonché madre di loro figlia Suri, e l’attore di Ray e Ogni maledetta domenica stanno per convolare ain quel di, una delle location più romantiche immaginabili.e JamifinalmenteA dare la notizia del matrimonio sono stati Radar Online e Daily Mail, secondo cui i due attori hanno deciso di consolidare la loro unione proprio nella stessa città in cui si sono mostrati pubblicamente insieme per la prima volta. Al dito della ex Joey Potter di Dawson’s Creek è apparso nei primi giorni di novembre un notevolissimo anello di diamanti che lasciava presupporre un fidanzamento, sebbene la voce sia stata smentita dall’attrice (l’anello sarebbe un oggetto di ...