Kakà medita un ritorno al Milan | “sono certo che lavorerò nel club”

(Di giovedì 29 novembre 2018) Ricardovuole tornare alcon nuove vesti dirigenziali, solo che ancora non sa quando questo sogno potrà avverarsi Ricardodi tornare al, ma non sa ancora quando. L’ex calciatore brasiliano ha deciso di dire basta col calcio giocato, come rivelato ai microfoni dei messicani di Mediotempo: “Una volta che il mio contratto con Orlando si è concluso, un club del Messico è venuto da me e mi ha offerto la possibilità di giocare nel campionato messicano . Ho apprezzato l’invito e ho detto loro che ci avrei pensato, ma poi ho concluso di terminare in quel momento la mia carriera e non ho potuto accettare la proposta“. Adessosi sta occupando di tutt’altro, ma l’idea di tornare alc’è eccome. “Attualmente, mi sto concentrando su altri progetti e ho viaggiato in molti luoghi. Il mio rapporto con ilè molto stretto, siamo ...