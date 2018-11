Kakà al Milan | il brasiliano conferma | “Un giorno torneò”

Kakà medita un ritorno al Milan : “sono certo che lavorerò nel club” : Ricardo Kakà vuole tornare al Milan con nuove vesti dirigenziali, solo che ancora non sa quando questo sogno potrà avverarsi Ricardo Kakà è certo di tornare al Milan, ma non sa ancora quando. L’ex calciatore brasiliano ha deciso di dire basta col calcio giocato, come rivelato ai microfoni dei messicani di Mediotempo: “Una volta che il mio contratto con Orlando si è concluso, un club del Messico è venuto da me e mi ha offerto la ...

Milan - amore - Kakà e boom di like : ecco il Paquetà social : La sua storia con il Milan è nata da un "follow" speciale: quello di Leonardo. Dopo quasi una settimana è arrivata la notizia: Paquetà cambierà il rossonero del Flamengo per quello di via Aldo Rossi. ...

Milan - lavori in corso per Kakà : Il Milan pensa ancora al ritorno di Kakà. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, i lavori sono in corso per un inserimento del brasiliano nei quadri dirigenziali.

Milan - Kakà : Paquetà diventerà un grandissimo : MilanO - Lucas Paquetá 'ha davanti un futuro brillante, diventerà un grandissimo'. Ricardo Kakà 'benedice' così il talento brasiliano che il Milan attende per gennaio. 'E' di grande prospettiva ma è ...

Kakà presenta Paquetà ai tifosi del Milan ma “niente paragoni” : L’ex Kakà si è espresso su Paquetà, nuovo calciatore del Milan che arriverà a gennaio alla corte di mister Gattuso “E’ un giocatore con un futuro brillante davanti. E’ stato convocato già nella nazionale brasiliana. Però per lui è meglio che non si facciano paragoni, perché ho visto troppi paragoni in questi giorni con me, con Pato, con Ronaldinho, Cafu, Rivaldo con tutti i brasiliani che hanno fatto parte della ...

Monza - Berlusconi ‘apre’ a Kaka o Shevckenko poi critica il Milan : Solo un pareggio per il Monza nella gara di campionato contro la Triestina, 1-1 che comunque permette alla squadra di rimanere nelle zone alte della classifica. Al termine della partita ha parlato il presidente Silvio Berlusconi: “Il derby tra Inter e Milan? Sono appassionato di calcio, ma solo di Serie C. Kakà o Shevckenko al Monza? Magari. Rossoneri? Non mi piace il Milan di Gattuso. Non capisco perché giochi cosi. Io metterei due ...

Milan - Marcio Amoroso racconta Paquetà : “più Kakà che Ronaldinho” : Marcio Amoroso ed il suo parere sul neo acquisto del Milan Paquetà, calciatore brasiliano molto duttile e talentuoso Marcio Amoroso conosce molto bene il neo acquisto del Milan Paquetà. Quello dell’ex Udinese è dunque un parere attendibile e competente sul calciatore che tanto sta facendo parlare di sé in queste ore dopo il blitz Milanista. Amoroso è stato intervistato dalla Gazzetta dello sport, ecco il suo punto di vista su ...

Milan - senti Amoroso : "Paquetà mi ricorda Kakà. Ruolo? Mezzala o..." : Paquetà non fa solo rima con Kakà, ma lo ricorda per davvero. Lo assicura Marcio Amoroso, vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan, dove giocò tra gennaio e giugno del 2006, prima di ...

Savicevic : 'Questo Milan a me piace. Spero che Leonardo trovi il nuovo Kakà' : E se Maldini è tornato al Milan, Berlusconi si è riaffacciato nel mondo del calcio comprando il Monza: "Mi incuriosisce molto, soprattutto quello che ha in mente per i giocatori. Niente tatuaggi, ...

Milan - chi è Lucas Paquetà? Il nuovo ‘colpo alla Kaka’ che Leonardo è pronto a chiudere : Dal Brasile ne sono sicuri: il Milan ha le mani su Lucas Paquetà! Scopriamo chi è il nuovo talento brasiliano che ha stregato Leonardo Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere con largo anticipo per battere la concorrenza. Secondo ‘GloboEsporte’, i rossoneri avrebbero virtualmente chiuso l’affare che a gennaio porterebbe a Milano Lucas Paquetà, battendo la ...