Juve | Ronaldo è il ' Signore della Champions' | nessuno ha vinto come lui

Juventus - l’acquisto di Ronaldo è già stato ammortizzato : ecco come : In estate si è discusso a lungo sulla reale convenienza dell’affare Ronaldo-Juventus. Dopo un paio di mesi dall’inizio della stagione si può sostenere come il costo del cartellino del portoghese sia già stato ammortizzato quasi interamente. La Juventus, infatti, ha già incassato 90 milioni di euro grazie alla Champions League: si tratta della cifra totale incassata tra biglietti, diritti tv e market pool. La società di ...

PAGELLE / Juventus-Valencia - 1-0 - : i voti - Szczesny sugli scudi come Ronaldo - Champions League gruppo H - - IlSussidiario.net : PAGELLE Juventus Valencia , 1-0, : i voti della partita di Champions League all'Allianz Stadium , quinta giornata girone H, 27 novembre, .

Juve - Allegri : "Siamo più veloci di un anno fa. E abbiamo Cristiano Ronaldo" : L'1-0 al Valencia consegna alla Juve i 3 punti che servono per qualificarsi agli ottavi, anche se il primo posto dipenda ancora dall'ultimo turno. Max Allegri però è contento, perché "il Valencia ha ...

Juventus-Valencia - Allegri : 'Abbiamo vinto con la testa. Cristiano Ronaldo ci dà sicurezza - siamo cresciuti' : Juve, strappato il ticket per gli ottavi. L'1-0 al Valencia, firmato da Mandzukic su invenzione di Ronaldo, regala ai bianconeri l'accesso alla fase a eliminazione diretta: servirà una vittoria nell'...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Valencia 1-0 - decide Mario Mandzukic - assist magico di Cristiano Ronaldo : Termina 1-0 all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Valencia, valida per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2018-2019. decide un gol al 59′ del croato Mario Mandzukic, su assist magico del portoghese Cristiano Ronaldo, che anche questa sera ha messo lo zampino sulla marcatura dei campioni d’Italia. Un match non facile che la Juve ha saputo portare a casa grazie ad un ottimo secondo tempo. Con questo ...

Pagelle Juventus-Valencia 1-0 - Champions League 2019 : Cristiano Ronaldo magico - Mandzukic risolve : La Juventus ha sconfitto il Valencia per 1-0 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Di seguito le Pagelle dei bianconeri scesi in campo allo Stadium. Pagelle Juventus-Valencia 1-0: JUVENTUS: SZCZESNY: 7,5. Si inventa un clamoroso miracolo sul colpo di testa di Diakhaby allo scadere del primo tempo: salva la porta della Juventus evitando un gol fatto e contribuisce in maniera decisiva sul successo ...

La Juve batte a fatica il Valencia e si qualifica agli ottavi di finale - Mandzukic non sbaglia su ‘invenzione’ di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/21 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus-Valencia - giocata da fantascienza di Cristiano Ronaldo : Mandzukic ringrazia e fa 1-0 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si inventa una giocata da urlo per saltare il diretto avversario e servire Mandzukic a centro area, il croato ringrazia e porta in vantaggio i bianconeri Cristiano Ronaldo inventa, Mario Mandzukic rifinisce e porta in vantaggio la Juventus. I bianconeri sbloccano il risultato allo Stadium, lo fanno grazie al croato che, da due passi, corregge in porta un assist perfetto di CR7. A scatenare gli applausi del pubblico è però ...

Formazioni ufficiali Juventus-Valencia : tridente Dybala-Ronaldo-Mandzukic : La partita di questa sera Juventus-Valencia potrebbe schiudere l’accesso agli ottavi di finale della Champions League per la Vecchia Signora e non è assolutamente da prendere sotto gamba, ecco pertanto le Formazioni ufficiali che Allegri e Marcelino schiereranno a Torino per un match che non vale solo tre punti. -> Leggi anche Juventus-Valencia, Allegri in conferenza […] L'articolo Formazioni ufficiali Juventus-Valencia: ...

Juventus - probabile formazione anti-Valencia : tridente Ronaldo - Dybala e Mandzukic : Da ieri sera, la Juve è in ritiro e sta curando gli ultimi dettagli in vista del match di Champions League contro il Valencia. I bianconeri, in mattinata, si sono dedicati al classico lavoro pre-gara e Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. La Juventus stasera si presenterà con il 4-3-3 anche se i tre attaccanti juventini avranno il compito di svariare e non saranno obbligati a ricoprire specifiche posizioni in campo. In ...

Fiorentina - Pezzella : 'Juventus forte - proveremo a vincere con il gioco e facendo sempre di più. Ronaldo...' : Ronaldo ' Pezzella in vista di Fiorentina Juventus Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match ...

Juventus-Valencia - probabili formazioni : Cristiano Ronaldo a caccia del record : Juventus-Valencia probabili formazioni – Tutto pronto all’Allianz Arena, questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Valencia per il penultimo turno del girone, un turno che potrebbe far qualificare matematicamente al primo posto l’undici di Massimiliano Allegri. Quella contro il Valencia sarà dunque una partita importantissima per la stagione bianconera: una vittoria permetterebbe il […] L'articolo ...

Juve - arriva il Valencia : Ronaldo medita vendetta - ma l'uomo-Champions fin qui è Dybala : Un rendimento dove più conta " ovvero davanti agli occhi dell'intero mondo " che non a caso ha rialimentato le voci di mercato intorno a Dybala. Bayern Monaco in primis, che continua " più o meno ...

Stipendi medi più alti - effetto Cristiano Ronaldo : Juve nella top 10 mondiale dello sport : E' questo quanto emerge dall'indagine condotta dall'autorevole sporting Intelligence che, valutando i principali campionati di tutti gli sport, 350 squadre in 13 paesi,, incorona calcio e basket come ...