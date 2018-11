Juve-Roma | sfottò social sul nuovo store bianconero

Serie A - le designazioni arbitrali : Roma-Inter a Rocchi. Sorpresa per Fiorentina-Juve : Attendendo questa sera la notte di Europa League, si potrà pensare al campionato. Serie A che tornerà sabato pomeriggio, alle 15 con Spal-Empoli, in attesa del big match alle 18 tra Fiorentina e Juventus all’Artemio Franchi. Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big match della 14.ima giornata tra Roma e Inter (Fabbri e Valeriani saranno rispettivamente Var […] L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali: Roma-Inter a ...

Non solo sport. Champions : Juve e Roma - avanti; Napoli e Inter - no. Ma quanto siam diversi da Albione? : Se poi allo sport andavano ad aggiungersi la cronaca di costume, l'immigrazione e le faccende di economia e di governo, non sarebbe bastato lo spazio acquisito sul web dal nostro 'foglio' , per ...

Champions League - 12 squadre già qualificate agli ottavi : ci sono anche Juventus e Roma : La 5ª giornata della fase a gironi di Champions League si è archiviata ed ha sancito altri verdetti. sono già 12 le squadre qualificate agli ottavi di finale, alcune delle quali (Barcellona, Porto e Real Madrid) sicure del primo posto. Riguardo alle italiane, per il momento proseguono il cammino Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli dovranno attendere la 6ª giornata. I bianconeri sono in corsa per vincere il Gruppo H. Al momento mantengono 2 ...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Juve a due facce Roma grande solo in tribuna : Di Francesco è sotto pressione, la prossima partita contro l'Inter potrebbe essere decisiva per lui e per la cronaca della Roma che, ieri sera, ha invece celebrato la propria storia con l'ingresso di ...

Notte da Champions : Juve e Roma gli ottavi : Obiettivo qualificazione centrato per Roma e Juve. Nella quinta giornata del gruppo G di Champions League, la Roma cade all’Olimpico

Calcio - Champions League : Juve e Roma (quest’ultima nonostante la sconfitta con il Real) avanti agli ottavi di finale : Giornata di belle e brutte notizie per il Calcio italiano in Europa. La Roma perde in casa per 2-0 con il Real Madrid (segnano Bale e Lucas Vazquez) ma lo fa uscendo a testa alta dal match, visto che i giallorossi hanno disputato un ottimo primo tempo con diverse occasioni sciupate per poi accusare il colpo dei due gol dei Campioni d’Europa nel secondo. E la buona prestazione nonostante la sconfitta rimanda il possibile esonero di Di Francesco ...

Champions League : Roma agli ottavi prima di perdere col Real - la Juve batte il Valencia : La Roma passa agli ottavi di Champions League prima ancora che la sfida dell'Olimpico col Real Madrid cominci, perchè il Cska Mosca cade a sorpresa in casa con il Vitoria Plzen . E bene così è andata ...

Il Manchester United rimanda la festa del primo posto alla Juventus - Roma agli ottavi come seconda : tutte le qualificate : Si sono concluse le prime gare valide per la fase a gironi di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Successo con il minimo sforzo per la Juventus, il club bianconero ha disputato una buona partita davanti al pubblico amico contro il Valencia, decisivo il solito Mario Mandzukic, il croato sempre determinante anche in fare realizzativa ma il vero protagonista è stato il solito Cristiano Ronaldo, il ...

Champions League : Juventus e Roma qualificate agli ottavi : Contro il Real Madrid sarebbe servito un mezzo miracolo, che non c'è stato. La Roma così perde 2-0 (Bale al 47esimo e Lucas Vazquez al 59esimo) all'Olimpico, non senza una rumorosa insoddisfazione dei tifosi, che potevano comunque già contare sugli ottavi, cui l'undici di Di Francesco era già qualificato. Va agli ottavi anche la Juventus, che batte il Valencia e si qualifica con un ...

Champions League 2018-2019 - i risultati di oggi (27 novembre). Juventus e Roma agli ottavi - avanti anche i Manchester : Ricca serata di Champions League con otto partite in programma e grande spettacolo in giro per l’Europa. La Juventus sorride, batte il Valencia per 1-0 grazie a un gol di Mandzukic su assist cosmico di Cristiano Ronaldo e conquista la matematica qualificazione agli ottavi di finale ma per il primo posto è tutto rinviato all’ultima giornata visto che il Manchester United è riuscito a battere lo Young Boys al 91′ grazie alla rete ...

Champions - Juve ok - Roma sconfitta : 22.54 Juventus agli ottavi di finale ma non ancora certa del primo posto nel girone per la vittoria del Manchester Un. sullo Yong Boys. Roma ko interno indolore col Real perché già agli ottavi, ma come seconda del girone G. Roma-Real Madrid 0-2 Giallorossi in palla solo nel 1° tempo. Nella ripresa Bale (47') e Vazquez (59') danno la vittoria ai 'blancos'. Juventus-Valencia 1-0 Szczesny salva la Juve al 45' su testa di Diakhaby,poi nella ...

Serie A - Giudice Sportivo : due turni ad Ilicic ammende per Roma e Juventus : Due turni di stop per Josip Ilicic dell’Atalanta, Juventus e Roma punite, insieme all’Udinese, per cori di discriminazione territoriale, un turno di stop per Ivan Juric del Genoa, 5mila euro di ammenda per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, sono queste le decisione assunte dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e […] L'articolo Serie A, Giudice Sportivo: due turni ad ...

Juventus - Roma - Udinese multate per cori : ANSA, - Roma, 27 NOV - Ammende di quindicimila euro alla Juventus, più una diffida, e di diecimila ciascuna all'Udinese e alla Roma sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A per cori di ...