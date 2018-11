Jovanotti | il villaggio in riva al mare fa rotta su Rimini

ilrestodelcarlino

: Jovanotti e il villaggio sul mare: contatti già avviati. Eventi e concerti in uno stabilimento balneare - Carlino_Rimini : Jovanotti e il villaggio sul mare: contatti già avviati. Eventi e concerti in uno stabilimento balneare - qn_carlino : #Rimini, Jovanotti e il villaggio sul mare: contatti già avviati. Eventi e concerti in uno stabilimento balneare -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Lorenzo Cherubini ha in mente per l'estate 2019 : una sorta dieventi , con concerti, incontri, presentazioni e un temporary shop. Una formula in qualche modo già sperimentata l'anno scorso ,...