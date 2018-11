Iva Zanicchi stuzzica l'ospite : si alza la gonna e mostra il lato B nel programma di Chiambretti : Accade l'imprevedibile durante il programma di Piero Chiambretti: Iva Zannicchi stuzzica l'ospite presente in studio e lei senza pensarci mostra il lato B in diretta tv davanti agli occhi stupiti di ...

Iva Zanicchi lascia Tu sì que vales e svela un retroscena su Coliandro : Tu sì que vales chiude i battenti: Iva Zanicchi verso un nuovo progetto Finirà sabato sera l’esperienza di Iva Zanicchi a Tu sì que vales, il fortunato show di Canale5 firmato Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez, che ha visto la cantante prendere il posto di Mara Venier (tornata in Rai alla guida di Domenica In) a capo della giuria popolare. Un’edizione, come le precedenti, particolarmente premiata dagli ascolti che, però, è giunta ...

Terza puntata de L’Ispettore Coliandro su Rai2 con Gué Pequeno e Iva Zanicchi guest star : trama e promo : La Terza puntata de L'Ispettore Coliandro sfida la Champions League in di Rai1 e va in onda mercoledì 28 novembre con una nuova avventura firmata Carlo Lucarelli e Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli. Il terzo e dunque penultimo appuntamento su Rai2 col poliziotto più pasticcione della tv, che quasi sempre per caso e sfortuna inciampa in situazioni che si rivelano improbabili gialli urbani in una Bologna più oscura di quanto la si ...

L'Ispettore Coliandro 7/ Anticipazioni puntata 28 novembre - video : questa sera una Iva Zanicchi 'cattivissima' - IlSussidiario.net : L'Ispettore Coliandro, Anticipazioni terza puntata 28 novembre, Raidue: il poliziotto alle prese con l'omicidio di una giovane cantante.

L’ispettore Coliandro 7 - Vai col liscio con Iva Zanicchi : anticipazioni terza puntata 28 novembre : Torna con il suo terzo appuntamento stagionale L’ispettore Coliandro, in onda mercoledì 21 novembre in prima serata a partire dalle 21.25 su Rai Due. Il pubblico lo ama sempre di più, in una maniera quasi folle che a volte spaventa persino chi di Coliandro è il volto da quasi quindici anni, ossia l’attore napoletano Giampaolo Morelli. Settima stagione che racconta le avventure del braccio maldestro della legge che, anche stavolta, ...

L’ispettore Coliandro 7 - Vai col liscio con Iva Zanicchi : anticipazioni terza puntata 28 novembre : Torna con il suo terzo appuntamento stagionale L’ispettore Coliandro, in onda mercoledì 21 novembre in prima serata a partire dalle 21.25 su Rai Due. Il pubblico lo ama sempre di più, in una maniera quasi folle che a volte spaventa persino chi di Coliandro è il volto da quasi quindici anni, ossia l’attore napoletano Giampaolo Morelli. Settima stagione che racconta le avventure del braccio maldestro della legge che, anche stavolta, ...

Teo Mammucari - battuta infelice a Iva Zanicchi - ma lei lo rimette al suo posto : Durante la scorsa puntata di Tu sì que vales, non è passata inosservata la battuta di Teo Mammucari che, però, ha trovato la...

L’ispettore Coliandro 7 - anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

Striscia la Notizia - Barbara D'Urso e Iva Zanicchi a Domenica Live : il momento hot in diretta che avete perso : È Iva Zanicchi a vincere la classifica dei 'Nuovi mostri' di Striscia la Notizia . La compilation del tg satirico di Canale 5 fondato da Antonio Ricci sui migliori 'peggiori momenti' passati in tv ...

L’ispettore Coliandro 7 - anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

Cast e personaggi de L’Ispettore Coliandro 7 - con l’antieroe di Giampaolo Morelli guest star Iva Zanicchi - Serena Rossi e Claudia Gerini : Con Cast e personaggi de L'Ispettore Coliandro 7, ormai ben familiari al pubblico di Rai2, il mercoledì sera si tinge di giallo in una Bologna dall'insolita pericolosità nei film tratti dai romanzi di Carlo Lucarelli. Dopo Rocco Schiavone, grande successo di pubblico e atteso per la terza stagione, è la volta di Coliandro: da mercoledì 14 novembre Rai2 trasmette in prima serata e in prima visione la nuova stagione dedicata alle disavventure ...

L’Ispettore Coliandro torna stasera. Nel cast una scatenata Iva Zanicchi nei panni di ‘Vagona’ : L'Ispettore Coliandro 7 - Iva Zanicchi Archiviate per il momento le indagini di Rocco Schiavone, il mercoledì sera di Rai 2 ospita da oggi un altro poliziotto sui generis. Più che burbero come l’altro, in questo caso è pasticcione e testardo, ed il pubblico lo apprezza da tantissimi anni: si tratta de L’Ispettore Coliandro, a cui presta il volto Giampaolo Morelli, che torna con i nuovi quattro episodi della settima ...

Rai2 - torna l'ispettore Coliandro - che fa a botte con Iva Zanicchi - : Anticipazioni Raidue. torna da mercoledì 14 novembre su Rai2 l'ispettore Coliandro , giunto alla settima serie. Diretta dai Manetti Bros. e ideata da Carlo Lucarelli, la serie vede di nuovo ...

L’ispettore Coliandro torna su Rai2 : guest star Iva Zanicchi : Iva Zanicchi ne L’ispettore Coliandro: “Con fucile e frusta divento cattiva” L’ispettore Coliandro sta per tornare: domani, in prima serata su Raidue, andrà in onda la prima delle quattro puntate previste. Il personaggio cult della tv creato dalla penna di Carlo Lucarelli sarà il protagonista di quattro film da 100 minuti l’uno diretti dai Manetti Bros: Yakuza, Serial killer, Vai con il liscio e Caccia grossa. ...