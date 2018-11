Italia-Svezia | storia di una rivalità | dalla sfida Thöni-Stenmark alla corsa per

Curling - finali Europei 2018 : Italia-Germania per il bronzo e Svezia-Scozia per l’oro. Programma - orari e tv : CLICCA QUI PER LEGGERE IL LIVE DELLA SEMIFINALE TRA ITALIA E SCOZIA Ha lottato strenuamente la Nazionale italiana di Curling nella semifinale degli Europei 2018 a Tallinn (Estonia). La compagine nostrana però ha dovuto arrendersi alla Scozia con il punteggio di 9-6 e dunque domani tornerà in gioco comunque per una medaglia seppur di bronzo contro la Germania, sconfitta dalla favoritissima Svezia con lo score di 6-3. Un match dunque in cui i ...

Curling - Semifinali Europei 2018 : Italia-Scozia e Svezia-Germania. Programma - orari e tv : Gli Europei maschili di Curling, in corso di svolgimento a Tallinn, entrano nella fase più calda, quella che assegna le medaglie. Oggi si disputeranno le due Semifinali: Italia-Scozia e Svezia-Germania. Grande attesa soprattutto per gli azzurri che stanno disputando una rassegna continentale davvero straordinaria e adesso Retornaz e compagni puntano a salire sul podio. Le Semifinali degli Europei di Curling sono in Programma a partire dalle ore ...

Curling - Semifinali Europei 2018 : Italia-Scozia e Svezia-Norvegia. Programma - orari e tv : Gli Europei maschili di Curling, in corso di svolgimento a Tallinn, entrano nella fase più calda, quella che assegna le medaglie. Oggi si disputeranno le due Semifinali: Italia-Scozia e Svezia-Norvegia. Grande attesa soprattutto per gli azzurri che stanno disputando una rassegna continentale davvero straordinaria e adesso Retornaz e compagni puntano a salire sul podio. Le Semifinali degli Europei di Curling sono in Programma a partire dalle ore ...

Basket femminile - l’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre - battuta la Svezia : SI VOLA agli Europei! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di Basket femminile che si disputerà il prossimo anno in Lettonia e Serbia. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ...

Italia di gioie e dolori a La Spezia : azzurre show! Svezia ko : Zandalasini e compagne staccano il pass per gli EuroBasket Women 2019 : Che spettacolo questa sera a La Spezia: l’Italia batte la Svezia e stacca il pass per gli Europei di basket femminili 2019 Una sfida davvero appassionante questa sera a La Spezia tra Italia e Svezia: le azzurre della pallacanestro hanno regalato gioie e dolori a tutto il pubblico di casa in un’importantissima sfida valida per le qualificazioni agli Europei di basket 2019. Dopo un inizio rigido l’Italia è riuscita a ...

LIVE Italia-Svezia basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre sprecano - la Svezia rientra : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : Italia Svezia in diretta LIVE : ... Croazia 2-3, Macedonia 0-5 Guida tv: Eurobasket Women 2019 Qualifiers mercoledì 21 novembre " ore 20.30 Italia-Svezia diretta esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , telecronaca Geri De Rosa, ...

Curling - Europei 2018 : Italia sconfitta 8-4 dalla Svezia. Le azzurre si giocano la salvezza con la Danimarca : L’Italia viene sconfitta dalla Svezia per 8-4 nella settima partita degli Europei femminili di Curling in corso di svolgimento a Tallinn. Serviva una prestazione ai limiti della perfezione per Zappone e compagne, che non hanno avuto scampo contro le campionesse olimpiche in carica. Nulla comunque è deciso per le azzurre, che possono ancora salvarsi, ma dovranno vincere assolutamente la seconda partita di oggi contro la Danimarca. Un match ...

Italia-Svezia - Qualificazioni Europei basket femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Dopo la splendida vittoria di sabato contro la Croazia, la Nazionale italiana di basket femminile vuole completare l’opera e conquistare la certezza della qualificazione all’Europeo 2019 nell’ultima sfida del girone. Oggi, mercoledì 21 novembre, a La Spezia le azzurre di coach Marco Crespi attendono la Svezia, in testa al gruppo H con gli stessi punti dell’Italia. Con una vittoria la Nazionale sarebbe certa del primo posto e della ...