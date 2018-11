Italia | Mondiale vicino

Basket - Italia-Lituania LIVE verso il Mondiale 2019 : L'obiettivo è 'continuare a sognare', come raccontava ieri Pietro Aradori. A Brescia l'Italia ospita la Lituania in un match di qualificazione al Mondiale 2019: i baltici sono una delle 7 squadre già ...

LIVE Trento-Resovia e Civitanova-Fakel volley - Mondiale per club 2018 in DIRETTA : le squadre Italiane per vincere il girone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match validi per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. Le due squadre italiane sono già certe della qualificazione alle semifinali e oggi andranno a caccia del primo posto nel girone: i dolomitici se la dovranno vedere contro l’Asseco padrone di casa dopo aver sconfitto l’Ardakan e il forte Sada Cruzeiro, la Lube tornerà in campo dopo ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Trento e Civitanova in semifinale - quando si giocano? Data - programma - orari e tv. Possibile derby Italiano! : E’ un Mondiale per club 2018 da sogno per l’Italia. Alle Final Four di Czestochowa (in Polonia) si sono qualificate la Lube Civitanova e l’Itas Diatec Trento ed ora la possibilità di vedere un derby azzurro in semifinale o finale è un’ipotesi molto probabile. Trento e Civitanova, affronteranno nell’ultima giornata della fase a gironi rispettivamente i polacchi dell’Asseco Resovia e i russi del Fakel Novy Urengoy. In ...

Monaco World Sports Legends Award – Eles Italia presenta in anteprima mondiale la capsule collection Gran Soirée : In anteprima mondiale sul red carpet del Monaco WSLA la capsule collection da Gran Soirée di Eles Italia Nel lussuoso Fairmont Monte Carlo il 7 e l’8 Dicembre si terrà la terza edizione del Monaco World Sports Legends Award, uno dei più importanti eventi annuali del Principato. Particolarità dell’evento, concepito e prodotto dalla Promo Art Monte-Carlo Production, è quella di legare lo sport con l’entertainment, l’arte, la moda e il ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. Gabriele Detti - il ritorno su 200 e 1500 : l’ultimo test a dieci giorni dal Mondiale : Il percorso che porta al Mondiale di Hangzhou per Gabriele Detti passa da una partecipazione un po’ estemporanea ai Campionati Italiani di Riccione. Il nuotatore livornese non sarà al via dei “suoi” 400 stile libero a Riccione, gara per la quale ha conquistato la qualificazione per Hangzhou e l’unica che disputerà a livello individuale in Cina. La scelta è quella di non cimentarsi sulla distanza per cui si sta allenando, forse anche per evitare ...

Addio a Bernardo Bertolucci - l'ultimo imperatore Italiano del cinema mondiale : A 77 anni, il grande regista è morto a Roma dopo una lunga malattia. Ha firmato capolavori come novecento, il te' nel deserto, piccolo Buddha, l'ultimo imperatore, con il quale conquisto' due oscar. ...

Nuoto salvamento - Mondiale 2018 Adelaide. Ancora un oro per l’Italia : Lucrezia Fabretti trionfa fra le Youth : Giornata conclusiva per i Mondiali di salvamento per nazionali di Adelaide e la notizia di oggi per gli azzurri è l’oro conquistato in piscina da Lucrezia Fabretti. La primatista Mondiale assoluta vince il manichino con pinne in 51”31, appena sei decimi sopra il suo primato Mondiale. Da citare anche il record Mondiale Youth di Lani Pallister, che dopo quello del misto si prende anche quello dei 200 superlifesaver in 2’24”19. Assoluta dominatrice ...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne : in Italia 32 femminicidi dall’inizio del 2018 : Oggi, domenica 25 novembre, in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Onu nel 1999. Un fenomeno ancora molto diffuso, basti pensare che solo in Italia nel 2018 ci sono stati 32 femminicidi. Ecco i dati completi e le iniziative nel nostro Paese.Continua a leggere

Giornata mondiale contro la violenza - le storie delle donne uccise in Italia nel 2018 : Angela FerraraRoxana Karin ZenteroRosa Maria Schiaffino Nunzia MaioranoElena PanettaLaura PetrolitoLoredana LopianoTeresa RussoAlessia e Martina CapassoPaola MerloFrancesca CitiPaola SechiSana CheemaInes Sandra Augusta Sanchez TapperiAnna CarusoneSorina MoneaLeila Gakhirovan KinserMaria Carmela IsgròValeria BufoElca TereziuMaria Clara CornelliSilvana MarchionniVioleta Mihaela SenchiuMarina NovozhylovaLudovica Filippone e Marina AngrilliAllou ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : le proiezioni nel ranking mondiale in base al risultato della partita : Sabato 24 novembre a Roma andrà in scena la sfida tra le Nazionali di Rugby di Italia e Nuova Zelanda: le due selezioni si affronteranno anche il prossimo anno nella Coppa del Mondo in Giappone. Azzurri ed All Blacks sono molto lontani nel ranking mondiale e quindi la nostra formazione non ha letteralmente nulla da perdere. La formazione oceanica è prima nella graduatoria con 92.54 punti, mentre gli italiani sono in quattordicesima posizione a ...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - iniziative in Italia - : Incontri, manifestazioni, mostre e festival si tengono in tutto il Paese il 25 novembre, e non solo, in occasione della ricorrenza nata su iniziativa dell'Onu per sensibilizzare sul tema dell'abuso ...

Ramazzotti lancia un disco mondiale : 'La mia sfida è cambiare ancora la musica Italiana' : Eros Ramazzotti è tornato. Venerdì 23 novembre esce il suo nuovo album di inediti, Vita ce n'è, dedicato a Pino Daniele che sarà in vendita in cento paesi con 14 nuove canzoni di grandi autori. L'...

Ramazzotti lancia con Baudo un disco mondiale : "La mia sfida è cambiare ancora la musica Italiana" : 'Vita ce n'è' da domani in cento paesi con 14 nuove canzoni di grandi autori Personaggio Eros Ramazzotti dedica a Pino Daniele Vita ce n'è, che esce domani con 14 canzoni nuove di zecca in 100 Paesi: «...

Giornata Mondiale del Panino Italiano - ecco come si festeggia : Ci ha salvato la vita – o meglio, la pausa pranzo – almeno un milione di volte. È venuto in nostro soccorso quando l’intera dispensa della cucina sembrava averci abbandonato. E ha saputo consolarci dopo una pessima Giornata di lavoro come solo i veri amici sanno fare. Per tutte queste ragioni, la data del 21 novembre è stata ufficialmente scelta per celebrare la Giornata Mondiale del Panino Italiano, una speciale iniziativa ...