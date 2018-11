Italia-Lituania | Qualificazioni Mondiali basket 2019 stasera in tv | a che ora inizia e su

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia contro la sua bestia nera. Vincere con la Lituania per avvicinare la Cina : Vincere contro la propria bestia nera per avviCinare la Cina. Questo è l’obiettivo dell’Italia nel match di stasera a Brescia contro la Lituania nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri, nella seconda fase, sono reduci dalla due belle vittorie contro Polonia ed Ungheria ed ora affrontano colei che guida il girone a punteggio pieno, ma che è comunque già qualificata. Infatti i lituani hanno staccato il pass per la Cina ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i precedenti tra Italia e Lituania. I baltici sono un incubo ricorrente : Non li battiamo dall’agosto del 2004, da quella notte magica di Atene, da quella che resta una delle vittorie più belle della storia del Basket Italiano. Ancora una volta il destino ha voluto che Italia e Lituania si affrontassero in una competizione ufficiale e domani sera a Brescia per gli azzurri c’è un’altra partita che può valere tantissimo. Proprio contro la nostra bestia nera, proprio contro quegli avversari che da ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania ai raggi X. L’Italia affronta la sua bestia nera : La Lituania arriva in Italia per disputare, da titolare di uno dei pass finora staccati per i Mondiali di Cina 2019, la terza gara delle Qualificazioni. Pur priva degli elementi delle squadre NBA e di Eurolega, la selezione dei giocatori per questa trasferta raccoglie più di un buon nome. Andiamoli a vedere uno per uno, anticipando che quattro dei sottoelencati, e cioè Kalnietis, Juskevicius, Maciulis e Bendzius, sono stati affrontati dagli ...

Basket - un calendario folle. Italia-Lituania si giocherà in contemporanea a Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano. Un sistema che non funziona : Andrea Cinciarini doveva esserci, e ci sarà solo contro la Polonia. Jeff Brooks non ci sarebbe stato comunque. I due lituani dell’Olimpia Milano e tutti quelli dello Zalgiris Kaunas non ci saranno. Una scena ormai consueta, visto che Eurolega e FIBA si fanno la guerra dal 2016 per via dell’impossibilità di trovare un accordo sui calendari. Questa volta, però, accade qualcosa che va al di là di ogni paradosso: giovedì 29 novembre alle ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Riccardo Moraschini con l’Italia per Lituania e Polonia al posto dell’infortunato Flaccadori : Riccardo Moraschini sostituirà Diego Flaccadori nell’elenco dei convocati da Meo Sacchetti per le sfide che l’Italia sosterrà contro Lituania e Polonia nell’ambito delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Flaccadori, durante l’ultimo incontro di campionato vinto da Trento per 71-66 contro Brescia, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra: lo staff medico, al termine della valutazione dell’entità ...

Italia - Sacchetti : 'Brescia ci sosterrà contro Lituania' : Gli appuntamenti su Sky Sport Giovedì 29 novembre: Italia-Lituania dalle 20.15 su Sky Sport Arena Domenica 2 dicembre: Polonia-Italia dalle 20.15 su Sky Sport Arena

FIBA World Cup 2019 Qualifiers – Tutto pronto a Brescia per Italia-Lituania - le parole dei protagonisti in conferenza stampa : Nazionale A: FIBA World Cup 2019 Qualifiers, la conferenza di Italia-Lituania (29 novembre) “La prima delle ultime quattro partite delle Qualificazioni. Contro una squadra, la Lituania, per la quale parlano le 8 vittorie nelle 8 gare finora disputate. Non discutiamo il loro valore, ma l’Italia ha dimostrato finora il giusto atteggiamento. Conosco il pubblico di Brescia, sa stare vicino alla propria squadra anche nei momenti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Leonardo Candi al posto di Andrea Cinciarini nei convocati dell’Italia per Lituania e Polonia : Cambiamento nelle convocazioni della Nazionale italiana per le due sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: Andrea Cinciarini non sarà disponibile per le partite contro Lituania e Polonia. Al suo posto va Leonardo Candi. Il play della Grissin Bon Reggio Emilia, in questo difficile inizio di stagione della squadra allenata da Devis Cagnardi, ha messo insieme 3.9 punti e 4.3 assist in 21.9 minuti di media, risultando il decimo miglior ...

