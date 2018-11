Invalidità civile: Come e quando fare ricorso

fondazioneserono

(Di giovedì 29 novembre 2018) Nel processo per l’accertamento di, cecità, sordità, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di, ci sono due diverse forme di tutela: quella giudiziaria per quanto riguarda la fase sanitaria, e quella amministrativa che invece tratta la parte economica.Giurisdizionale Se si vuole contestare il giudizio sanitario della commissione medica dell’INPS che deve accertare l’, bisogna farlo entro sei mesi dalla notifica del verbale. E’ fondamentale rispettare i tempi, altrimenti si dovrà presentare una nuova domanda amministrativa.Secondo le procedure in vigore dal 1° Gennaio 2012, il cittadino deve presentare al Tribunale competente (quello di residenza) un'istanza di "accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie". Il Giudice, a quel punto, nomina un consulente tecnico (un medico ...