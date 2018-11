Intervista – Anna Mazzamauro: «Amo la vita e per questo ho paura di morire, Il teatro è l’unica vera forza che mi spinge a vivere»

domanipress

(Di giovedì 29 novembre 2018) Per molti è l’irriverente signorina Silvani l’impiegata “sui generis” che attirava le attenzioni del ragionier Fantozzi, ma per i veri cultori di cinema e delè semplicemente, un’attrice a tutto tondo, che riesce a guardare ben oltre i confini parodistici del suo personaggio cinematografico, disegnato magistralmente da Paolo Villaggio, superandolo e discostandosene negli anni, senza mai disconoscerlo, confrontandosi con i grandi classici dalla “Locandiera” di Molière passando per Aristofane con “Lisistrata” e al “Cyrano de Bergerac” del celebre poeta Edmon Rostand. Oggi latorna in scena con uno spettacolo intitolato “Nuda e cruda” dove esorta il pubblico a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, dei tabù del sesso, a liberarsi dalladella vecchiaia e ad ...