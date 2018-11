Inter | lo sfogo del padre di Lautaro contro Luciano Spalletti | ' Continua così e la tua

Turiste belghe isolate per 4 giorni in Valtellina - lo sfogo delle ragazze : “abbandonate al buio e al freddo senza nessuno che si Interessava a noi” : C’erano anche tre giovani Turiste belghe tra le 40 persone isolate dall’ondata di Maltempo in Val d’Arigna, nel territorio comunale di Ponte in Valtellina (Sondrio). Maria, Julie e Ann Sophie, questi i nomi delle tre ragazze provenienti dalla regione di Liegi, si sono lamentate di come e’ stata gestita l’emergenza-Maltempo dalla macchina dei soccorsi valtellinese. La strada che porta alla piccola frazione di Arigna ...

Paola Di Benedetto contro Onestini : lo sfogo dopo l’Intervista di Luca (Video) : Paola Di Benetto replica alle parole di Luca Onestini su di lei e Francesco Monte: l’ex naufraga sbotta sui social L’ultima intervista rilasciata da Luca Onestini proprio non è andata giù a Paola Di Benedetto. Il motivo? Luca, invitato a commentare l’attuale Gf Vip a Ultime dalla Casa, non ha certo riservato sconti a lei e Francesco Monte. dopo aver […] L'articolo Paola Di Benedetto contro Onestini: lo sfogo dopo ...

"Io - sfigurata da un Intervento di chirurgia estetica e mai risarcita". Lo sfogo di un'ex modella : sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica e senza ricevere "nemmeno un euro di risarcimento". Cristina Guidetti, ex modella modenese di 45 anni, ha parlato per la prima volta della vicenda che ha segnato per sempre la sua vita, dopo la condanna, avvenuta due settimane fa, del chirurgo Massimo Rambotti, 62 anni, il quale la sottopose, in una clinica privata di Padova, il 31 gennaio del 2012 ad un intervento di resurfacing, un trattamento ...