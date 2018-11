Inter | Lautaro Martinez escluso dal match con il Tottenham | il padre non ci sta e insulta

Caos Inter - il padre di Lautaro Martinez contro Spalletti : “cagon” : Nelle serata di ieri è andata in scena la giornata di Champions League, beffa nel finale per l’Inter che aveva accarezzato la qualificazione agli ottavi di finale contro il Tottenham, negli ultimi minuti il gol di Eriksen ed adesso i nerazzurri si giocheranno tutto nell’ultima partita contro il Psv, rimangono comunque tante le chance di qualificazione per l’Inter. Nel frattempo Caos nelle ultime ore, in particolar modo al ...

Inter - la rabbia del padre di Lautaro : prima insulta Spalletti - poi si pente : 'Continua così e finirà la tua buona sorte', messaggio diretto a Luciano Spalletti da Mario Martinez, padre di Lautaro. Il tutto preceduto da un insulto che non ha bisogno di traduzioni , 'cagon', . ...

Inter - Lautaro sgretola un punto di forza del Frosinone : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, l'Inter ha aspettato un po' troppo a chiudere la gara. L'acuto di Ciofani a inizio secondo round forse l'ha ...

Inter - con Lautaro e Keita somigli al Napoli : Con Keita Baldé e Lautaro Martinez in campo, la manovra offensiva dell'Inter ha tratto beneficio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come a tratti, il gioco espresso dei nerazzurri, abbia ricordato quello del Napoli di Carlo Ancelotti. 'Ecco, il gioco. Con i due vice si è vista un'altra Inter. Meno potente, meno ...

Inter cooperativa del gol : Keita si sblocca - Lautaro come Icardi : Riscattato lo scivolone di Bergamo e mostrato la vera identità ai 60mila di San Siro, atto di forza dalle nuove consapevolezze. Non è solo il 3-0 al Frosinone a restituire provvisoriamente il 2° posto ...

Serie A - Inter-Frosinone 3-0 : decisivi la doppietta di Keita e il gol di Lautaro : Non è più la solita Inter. È meglio. La caduta con l'Atalanta non era l'inizio di un altro blackout prolungato, come succedeva nelle scorse stagioni. Col Frosinone arriva la risposta immediata e forse ...

Inter - tre gol al Frosinone : doppio Keita - Lautaro top : I nerazzurri tronano alla vittoria con i gol delle "riserve". Dodicesima vittorie in 13 partite per i bianconeri: Ronaldo in testa alla classifica marcatori.

L’Inter cala il tris - tutto facile contro il Frosinone : giornata di grazia per Keita - in gol anche Lautaro [FOTO] : 1/20 Spada/LaPresse ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

Inter-Frosinone 2-0 La Diretta Apre Keita - raddoppia Lautaro : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 di questo sabato di Serie A che vedrà di fronte Inter e Frosinone; i nerazzurri devono riscattarsi in campionato dalla scoppola subita sul campo ...

Inter-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Spalletti schiera Lautaro Martinez e Keita in attacco : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 di questo sabato di Serie A che vedrà di fronte Inter e Frosinone; i nerazzurri devono riscattarsi in campionato dalla scoppola subita sul campo ...

Probabili formazioni Inter-Frosinone : Lautaro Martínez guida l’attacco di Spalletti : I neroazzurri di Spalletti si rituffano in campionato dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta, si gioca a San Siro, ecco quindi le Probabili formazioni di Inter-Frosinone. “Dalle sconfitte – dice Spalletti – non ci dobbiamo portare dietro depressioni particolari. Sono cose che succedono, specie se l`avversario fa una grande partita come successo con l`Atalanta. Il […] L'articolo Probabili formazioni ...

Inter-Fosinone - nuova chance per Lautaro. In un San Siro pieno : L'Inter si rimette in moto, San Siro risponde nuovamente presente e Lautaro Martinez sogna una nuova notte da protagonista. Il numero 10 nerazzurro, finora poco utilizzato da Spalletti per via del ...

Inter - Lautaro Martinez in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione altalenante : Uno degli acquisti più importanti dell'ultima sessione di calciomercato dell'Inter è stato sicuramente quello dell'attaccante argentino, Lautaro Martinez, arrivato dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro più bonus. Classe 1997, il Toro è ritenuto uno dei migliori talenti del calcio mondiale in circolazione e ha subito stupito tutti per le prestazioni offerte nel precampionato. Diverso, invece, il discorso in campionato, dove non è ...