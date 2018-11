Inter | il Torino insiste per Candreva | lo vorrebbe già a gennaio

DIRETTA CAGLIARI-TORINO/ Risultato live 0-0 - info streaming : traversa di Barella prima dell'Intervallo! - IlSussidiario.net : DIRETTA Cagliari Torino, info streaming video e tv: isolani per blindare la salvezza, granata a caccia di punti utili per inseguire un posto in Europa.

Inter - il Torino insiste per Candreva a gennaio in prestito (RUMORS) : Tra i giocatori che stanno trovando meno spazio in questa prima parte della stagione, in casa Inter c'è sicuramente l'esterno offensivo italiano Antonio Candreva. Il calciatore, acquistato nell'estate del 2016 dalla Lazio per poco più di 20 milioni di euro, quest'anno è chiuso dall'arrivo di Matteo Politano e Keita Baldé e ha perso anche il posto in Nazionale. Tutti fattori, questi, che potrebbero costringere il 31enne romano a chiedere la ...

Calciomercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

Inter - il Torino sulle tracce di Candreva : Cairo pensa al prestito (RUMORS) : Inter e il Torino sono tra i club della massima serie che si muoveranno con maggiore convinzione nella prossima sessione di calciomercato. Le due squadre devono puntellare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I nerazzurri vogliono confermarsi in Champions League e, attualmente, sono terzi in classifica con venticinque ...

Inter - scoppia un ‘caso’ nelle ultime ore : a breve contatti con Samp e Torino : L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell’Atalanta, ko che ha permesso a Juventus e Napoli di allungare in classifica. Nel complesso ha deluso la prestazione ed una causa può essere rappresentato nei tanti impegni ravvicinati, adesso la pausa per lasciare spazio alla Nazionale. nelle ultime ore è scoppiato un caso, in particolar modo l’attaccante Candreva non ha preso bene l’ennesima esclusione, il calciatore non sembra più ...

Le sfide dello sviluppo e l’impatto del cambiamento climatico : a Torino torna la conferenza Internazionale “Science and the Future 2” : Sono trascorsi cinque anni dal convegno internazionale “Science and the Future. Impossible, likely, desirable. Economic growth and physical constraints”, che si tenne al Politecnico di Torino nell’ottobre del 2013. Quanto in questi cinque anni ci siamo avvicinati ai “futuri desiderabili” delineati allora? Oppure, al contrario, continuiamo a dirigerci a grandi passi verso quei “futuri impossibili” legati al crollo della biosfera del pianeta, già ...

"Artissima" al via : Torino capitale del contemporaneo tra modelle senza veli e artisti Internazionali : Duecento gallerie, 60 espositori da 35 Paesi. Fa discutere "untitled" di De Falco: un donna in piedi per otto ore, ancorata a una parete, senza nulla addosso

Teatro Festival Internazionale DIFFERENTI SENSAZIONI XXXI edizione alle Officine Caos a Torino : ...Bianchi e apertura della nuova edizione del concorso per la promozione della critica teatrale che offre l'opportunità a tutti gli spettatori di scrivere recensioni/osservazioni sugli spettacoli ...

DIRETTA / Torino Fiorentina (risultato live 1-1) streaming video Dazn : Intervallo! : DIRETTA Torino Fiorentina, info streaming Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la decima giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Interporti di Torino e Novara 'dimenticati' dal Governo nel piano per rilanciare Genova : ...Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè che in una nota sottolinea come "la storia insegna che i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova sono un asset importante dell'intera economia ...

Tutto pronto per la NASA Space Apps Challenge di Torino : attesi ospiti Internazionali e professionisti dello spazio : Per il terzo anno consecutivo l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ospita il 20 e il 21 ottobre la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello spazio e della ...

Inter : Candreva pensa al Torino - la pedina di scambio potrebbe essere Baselli (RUMORS) : La pausa per le Nazionali è sicuramente servita alle squadre italiane per capire i possibili reparti da perfezionare nella prossima calda sessione di Calciomercato. Fra tali squadre c'è l'Inter che oggi gode di una buona forma fisica generale, la quale ha portato i nerazzurri a mettere in cascina 16 punti nell'attuale classifica del campionato di Serie A. Anche per questo motivo Ausilio sta pensando di sfoltire la rosa e uno dei possibili ...

DIRETTA / Torino Trieste (risultato live 46-37) streaming video e tv : Intervallo! (basket Serie A) : DIRETTA Torino Trieste, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaVela ed è valida per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:19:00 GMT)

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull'Interesse per Lazzari e Candreva : 'ecco come stiamo agendo' : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di ...