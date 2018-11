Inter e Napoli in corsa per gli ottavi di Champions | ecco tutte le combinazioni

Non solo sport. Champions : Juve e Roma - avanti; Napoli e Inter - no. Ma quanto siam diversi da Albione? : Se poi allo sport andavano ad aggiungersi la cronaca di costume, l'immigrazione e le faccende di economia e di governo, non sarebbe bastato lo spazio acquisito sul web dal nostro 'foglio' , per ...

Champions League : il Napoli vince - l’Inter stecca. Si decide tutto all’ultima gara : Il Napoli vince 3 a 1 con la Stella Rossa, l’Inter fallisce il primo match point contro il Tottenham, punita da un gol di Eriksen a dieci minuti dal termine. Ma per entrambe è tutto rimandato all’ultima giornata. È il verdetto del mercoledì di Champions League: l’Italia sperava di poter già festeggiare quattro squadre su quattro agli ottavi, dopo l’obiettivo centrato da Juventus e Roma, come non succedeva dalla stagione ...

Champions League calcio - Napoli e Inter si qualificano agli ottavi se…Tutte le possibili combinazioni. Decisiva l’ultima giornata : Ultimi 90 minuti di pura passione in Champions League per Inter e Napoli. Entrambe non hanno ancora centrato la qualificazione agli ottavi di finale, ma, se i nerazzurri dipendono dal risultato di altri, la squadra di Ancelotti, invece, ha tra le proprie mani il suo futuro. L’Inter ha perso ieri sera contro il Tottenham e gli inglesi hanno raggiunto e superato (per via degli scontri diretti) proprio i nerazzurri, mentre il Napoli con il ...

Champions : il Napoli vince ma la qualificazione resta incerta - Inter battuta a Wembley : Il Napoli supera senza affanni la Stella Rossa . Ma non basta. Il successo della squadra di Ancelotti non garantisce la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, in considerazione della ...

L'Inter cade e rischia. Napoli ok ma si decide a Liverpool : A Wembley per non fare le barricate aveva promesso Spalletti alla vigilia, ma così non è stato. Un'Inter troppo rinunciataria e votata quasi esclusivamente a difendersi esce sconfitta dal monumentale ...

Champions League : Inter e Napoli - ecco tutte le possibilità per gli ottavi : Dopo la doppia qualificazioni ottenute da parte di Juventus e Roma, il mercoledì di Champions League non è stato altrettanto benevolo con le altre due italiane impegnate. Il passaggio del turno di ...

Champions. Per l’Inter e il Napoli si decide tutto all’ultima giornata : Napoli e Inter devono attendere. Hamsik e una doppietta di Mertens firmano la vittoria al San Paolo ma la qualificazione

Calcio - Champions League : per Napoli e Inter la qualificazione si decide all’ultima giornata : Il Calcio italiano ha chiuso la sua quinta giornata della fase a gironi di Champions League esattamente come la aveva aperta ieri: una vittoria e una sconfitta all’attivo. Vince il Napoli rifilando un 3-1 alla Stella Rossa che ora è definitivamente fuori dalla Champions League in attesa di giocarsi un posto in Europa League. A segno il capitano partenopeo Hamsik e, per due volte, Dries Mertens. Napoli primo nel Girone C a quota nove punti, ma ...

Champions League - i risultati di oggi (28 novembre) : vincono Barcellona e Atletico - Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo : Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a ...

Champions League - ultimi 90 minuti da brividi : tutte le combinazioni del passaggio del turno per Inter e Napoli e le squadre qualificate [DETTAGLI] : Si sono concluse le gare valide per la 5^ giornata di Champions League, due le squadre che sono scese in campo: il Napoli e l’Inter. Beffa nel finale per la squadra di Luciano Spalletti, la rete di Eriksen non ha permesso ai nerazzurri di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, anzi ad oggi sarebbe eliminato. Ma ancora sono alte le possibilità di conquistare la qualificazione, per staccare il pass serve fare meglio del ...

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

Inter ko con il Tottenham 1-0 E la qualificazione si complica Napoli batte Stella Rossa 3-1 si decide tutto con il Liverpool : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Champions League – Napoli show - Inter ko a Wembley : tutti i risultati della 5ª giornata : Niente da fare per l’Inter a Wembley, sorride il Napoli al San Paolo: tutti i risultati della quinta giornata della fase a gironi di Champions League Tanto spettacolo dai campi europei per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo le sfide di ieri, tante altre squadre sono scese in campo questa sera per la penultima giornata della fase a gironi. C’è chi può dormire sonni tranquilli per aver staccato ...

Tottenham-Inter 1-0 - colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan