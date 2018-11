Infortunio Albiol | il difensore del Napoli in dubbio per Bergamo

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018)– La partita di Champions League contro la Stella Rossa, vinta dalper 3-1, è stata rovinata da due episodi: in primis il gol degli ospiti, che obbligherà gli azzurri a realizzare una rete ad "Anfield", e poi l'di, sostituito nell'intervallo da Hysaj. Il centrale spagnolo ha riportato una leggera distorsione e oggi ha effettuato solo trattamenti e lavoro di scarico. Da valutare le sue condizioni in vista della trasferta dicontro l'Atalanta di lunedì, ma è verosimile che Ancelotti riproponga Maksimovic accanto a Koulibaly per evitare che il problema si aggravi.