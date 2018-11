Influenza | primo caso ufficiale in Campania Il virus identificato in un bambino di 2

Influenza 2018/2019 - a Bari in coma 59enne : primo caso in Italia : L’Influenza 2018/2019 sta facendo il suo esordio e iniziano le prime complicanze: un barese di 59 anni è ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari. L’uomo, una persona in buono stato di salute generale, ha contratto l’infezione in loco: il virus responsabile – secondo le analisi condotte dal laboratorio di Epidemiologia e sanità pubblica diretto dalla prof.ssa Maria Chironna, è una variante dell’A/H1N1, lo stesso ...