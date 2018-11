optimaitalia

: Inattesa tegola su TIM: multa AGCOM per condotta poco trasparente per due offerte - OptiMagazine : Inattesa tegola su TIM: multa AGCOM per condotta poco trasparente per due offerte - ilnapolionline : UFFICIALE - Niente Napoli per Lucas Castro del Cagliari, ecco la diagnosi -

(Di giovedì 29 novembre 2018)TIM dovrà pagare unapercommercialenei confronti dei clienti: lo ha deciso l'che ha esaminato la strategia commerciale del vettore in riferimento a dueben precise ossia la TIM Smart Fibra e la TIM Smart Casa, due tariffe dunque per la linea fissa di casa.La sanzione è stata fissata a 230.000 euro. L'ammontare dellaa TIM è stato calcolato dopo l'analisi della pratica promozionaledall'operatore nei confronti di nuovi clienti. In particolare le duevenivano proposte (per lo più per via telefonico) al costo iniziale di 19 oppure 19,90 euro. Gli operatori poi avrebbero comunicato all'utente il passaggio del costo della tariffa a 29,90 euro al mese, ma solo dopo un anno di servizio. Tutto falso, secondo l'inchiesta dell'Autorità, visto che il prezzo maggiorato sarebbe stato applicato già dalla seconda ...