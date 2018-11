In Rinascente arriva il Moët & Chandon Temporary Lounge Bar

vanityfair

: Mary Poppins, alla Rinascente arriva il Pop-Up Store - Gazzetta_Disney : Mary Poppins, alla Rinascente arriva il Pop-Up Store -

(Di giovedì 29 novembre 2018)ininTribute to French Art-de-VivreGRAND VINTAGE 2009Tribute to French Art-de-VivreROSÉ IMPÉRIAL CELEBRATE IN ROSÉ Per chi cerca posti speciali per un brindisi di Natale e capodanno, da non perdere a Milano c’è ilBarche dal 3 dicembre al 7 gennaio sarà in(piano -1). Un angolo dorato ed elegante per bere un grande champagne ma anche per scegliere il più speciale da assaggiare a casa.NelBar non solo si potranno degustare, ma si potranno regalare (o regalarsi) le bottiglie più particolari della maison: le limited edition Tribute to French Artde-Vivre declinate in raffinate varianti con disegni e sovrapposizioni di simboli iconici francesi, come ...