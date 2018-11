In Italia 4 | 6 milioni di persone seguono lo sport illegalmente

Export Ue - in Italia 3 - 2 milioni di posti di lavoro anche grazie alla Germania : La Commissione europea ha svelato cifre e dati alla mano quanto siano forti i legami commerciali tra i paesi membri dell'Unione attraverso una straordinaria catena di valore fra imprese ed economie. Tra il 2000 e il 2017 i posti di lavoro legati all’Export sono cresciuti del 66%...

Armi leggere - a luglio boom di vendite dall’Italia all’Egitto : in un mese 2 milioni di euro - quanto in tutto il 2017 : Nel solo mese di luglio 2018, l’Italia ha esportato quasi 2 milioni di euro di Armi leggere e munizionamenti all’Egitto, secondo i dati forniti dall’Istat. Un affare che si aggiunge a quello di giugno, in cui sono stati forniti 10 milioni di euro di Armi pesanti all’Arabia Saudita. Sono questi i primi numeri relativi all’export di Armi del neonato governo giallo-verde verso due Paesi che, secondo diverse organizzazioni umanitarie e anche il ...

Lavoro - in Italia 3 - 2 milioni di posti anche grazie alla Germania : Altre 500mila persone hanno un posto di Lavoro che dipende direttamente dalle esportazioni di altri paesi membri verso il resto del mondo. In tutto, il 13% dei posti di Lavoro in Italia dipende dalle ...

Lavoro - in Italia 3 - 2 milioni di posti anche grazie alla Germania : La Commissione europea ha svelato cifre e dati alla mano quanto siano forti i legami commerciali tra i paesi membri dell'Unione attraverso una straordinaria catena di valore fra imprese ed economie. Tra il 2000 e il 2017 i posti di Lavoro legati all’export sono cresciuti del 66%...

La serie tv della Rai ‘L’Amica Geniale’ conquista anche l’Italia! Più di 7 milioni di spettatori : Parte con il botto L’Amica Geniale su Rai1. La serie tv, frutto di una co-produzione tra Rai e il colosso internazionale HBO, ha monopolizzato la prima serata del 27 novembre 2018. Non c’è storia... L'articolo La serie tv della Rai ‘L’Amica Geniale’ conquista anche l’Italia! Più di 7 milioni di spettatori proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Turismo - Istat : in Italia 2017 record. A Roma 27 milioni di presenze : Turismo, Istat: in Italia 2017 record. A Roma 27 milioni di presenze In tutto il Paese oltre 420 milioni di visitatori. Secondo i dati dell’istituto di statistica si registra un +4,4% rispetto al precedente primato del 2016. Bene anche Milano, Venezia e la Sicilia Parole chiave: ...

Champions League - il poker Italiano agli ottavi vale oro/ 250 milioni di ricavi in caso di passaggio del turno - IlSussidiario.net : Champions League 250 milioni di ricavi in caso di passaggio del turno delle big della Serie A. Il poker italiano agli ottavi vale oro.

In Italia 33 milioni di tifosi di calcio : la Juve la più amata - l’Inter la più odiata : Il nuovo sondaggio interattivo di Statista “European Football Benchmark” ha rivelato che la Juventus è la squadra più amata. L'articolo In Italia 33 milioni di tifosi di calcio: la Juve la più amata, l’Inter la più odiata è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Unioncamere - nelle imprese Italiane due milioni e mezzo di cariche alle donne : Cresce il numero di donne alla guida delle imprese italiane. A fine settembre, oltre 2,5 milioni di cariche sono occupate da donne , lo 0,34% in più dello scorso anno ma che rappresentano solo il 25% ...

Facebook verserà 100 milioni al fisco Italiano : La notizia di questo accordo ha fatto il giro del mondo e il successo del fisco italiano ha trovato spazio anche sulle pagine del Financial Times, del Telegraph e del Guardian, di El Pais, di Le ...

Facebook paga cento milioni e fa la pace con il Fisco Italiano : Facebook si mette in regola con il Fisco italiano e aderisce a un accertamento 'di oltre 100 milioni'. L'accordo pone fine a una controversia relativa a indagini fiscali condotte dalla Guardia di ...

Facebook pagherà 100 milioni di euro al fisco Italiano : (JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Facebook regolerà una controversia con il fisco italiano pagando 100 milioni di euro all’erario del nostro paese. Le indagini fiscali, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e relative al periodo compreso tra il 2010 e il 2016, avevano accertato la mancata dichiarazione di quasi 300 milioni di ricavi pubblicitari in Italia. La filiale italiana della società ...

Facebook fa la pace con il Fisco Italiano e versa cento milioni di euro : Facebook pagherà oltre 100 milioni di euro chiudendo le controversie con l'Agenzia delle Entrate che riguarda alcune annualità del periodo 2010-2016. Facebook Italy fa...

Facebook fa la pace con il Fisco Italiano e versa cento milioni di euro : Facebook pagherà oltre 100 milioni di euro chiudendo le controversie con l'Agenzia delle Entrate che riguarda alcune annualità del periodo 2010-2016. Facebook Italy fa così la pace con il Fisco. La ...