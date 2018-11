In casa è la donna a scegliere il “Pet”: il 69% vuole il cane di razza #petlover

laragnatelanews

(Di giovedì 29 novembre 2018)Nelle famiglie italiane è laa voler un animale in: la pet lover per eccellenza nel 76% dei casi è colei che lo desidera e lo sceglie. Perché? Semplice, rientra in gioco anche qui l’istinto materno ma non solo. Laha molto forte la convinzione che gli animali facciano bene alla salute dei bambini, che possano aiutane nella riduzione del senso di solitudine e l’aumento delle emozioni positive.Questo è il dato emerso dall’Osservatorio di Quattrozampeinfiera 2018, la rassegna “pet friendly” più famosa d’Italia che da anni effettua le indagini volte a comprendere le abitudini dei proprietari verso i loro amici pelosi. La ricerca è stata svolta a Padova, Milano, Roma e Napoli: le quattro tappe in cui è presente la manifestazione Quattrozampeinfiera.Di seguito tutti i dati registrati sul rapporto che abbiamo con i nostri amici a quattro zampe, ricordandovi ...