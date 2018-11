In arrivo taglio cappellani militari

NBA – Rockets - è ancora ‘Melo-dramma’! Carmelo Anthony ancora fuori per ‘malattia’ : possibile taglio in arrivo : Carmelo Anthony sempre più lontano dagli Houston Rockets : l’ex OKC ancora fuori per ‘malessere generale’, ma rischierebbe di essere tagliato nelle prossime settimane Forse sarà alquanto inflazionata come frase ma… “Houston abbiamo un problema”. Il problema in casa Rockets ha un nome e un cognome: Carmelo Anthony . Dopo aver accettato, sicuramente non con il sorriso sulle labbra, il ruolo da sesto uomo, ...

Taglio di prezzo per PS4 Pro in Giappone in arrivo anche in Italia? : PS4 Pro sta per avere un significativo calo di prezzo in Giappone. L’annuncio è stato dato da Sony Giappone che ha reso noto che il Taglio di prezzo per PlayStation 4 Pro entrerà in vigore dal prossimo 12 ottobre. In pratica il prezzo della console passerà da 44.980 yen a 39.980 yen. Secondo il cambio attuale quindi PS4 Pro scenderà da 340 € a circa 302 €. Non ci sarà solo il Taglio di prezzo. La PS4 Pro infatti sarà disponibile in vendita ad ...