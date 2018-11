In 5 anni big tech eluso 71 mld tasse

Nuovo tour 2019 di Max Gazzè per i vent’anni de La Favola di Adamo ed Eva : date e biglietti in prevendita : I fan storici del cantautore romano saranno deliziati all'idea che il Nuovo tour 2019 di Max Gazzè nei club italiani sia interamente dedicato ad uno dei suoi album migliori e certamente tra i più amati, La Favola di Adamo ed Eva. Dopo aver portato a termine un tour europeo per celebrare i primi 20 anni del disco cult che lo ha consacrato tra i migliori autori e musicisti della scena pop italiana, a grande richiesta Max Gazzè torna a suonare ...

Bologna - trova biglietto che annuncia un suicidio e fa scattare i soccorsi : risaliva a 22 anni fa : Una commerciante di Bologna ha trovato a terra il biglietto di addio in cui una donna annunciava l'intenzione di suicidarsi e ha fatto scattare le ricerche. Il biglietto, però, come si è scoperto in seguito, era stato scritto 22 anni prima da una signora che attualmente ha circa 80 anni e ha superato la brutta depressione che la portò a pensare di togliersi la vita.Continua a leggere

Un bus gli rovina l'auto e fugge - una scolara di 11 anni gli lascia un biglietto : 'Ecco il colpevole' : Un uomo ha twittato i suoi ringraziamenti a una giovane studente per averlo salvato migliaia di dollari di conto del carrozziere. L'alunna, inizialmente anonima, ha visto un bus colpire un'auto ...

Le Vibrazioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago per i 20 anni di carriera : biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago festeggiano i primi 20 anni di carriera con un grande live che terranno il 26 marzo prossimo. La band di Francesco Sarcina è quindi pronta a tornare sul palco per un grande evento con il quale i fan festeggeranno i primi 20 anni di successi del gruppo, tornato insieme e sul palco del Festival di Sanremo 2018 con il brano Così Sbagliato. Il ritorno alla vetta delle classifiche è ...

In circolazione buono McDonald’s da 50 euro : vero o bufala 50 anni del Big Mac? : Per quanto un buono McDonald's da 50 euro sia estremamente appetibile per molti (in tutti i sensi), è fondamentale analizzare l'ultimissima catena WhatsApp che si riferisce ai 50 anni del Big Mac. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo o dell'ennesima bufala? Non è la prima volta che trattiamo la nota in questione. Solo lo scorso mese, più esattamente a metà ottobre, avevamo già fatto notare ai nostri lettori come la notizia di un ...

Pd - Minniti : “Ecco la mia idea di sinistra”. E all’incontro tutti i big renziani - D’Alema - Gianni Letta - Pignatone e Gabrielli : “Io non voglio sottrarmi al confronto. So che il tempo si sta consumando e nel momento in cui la data dell’assemblea congressuale fissata per il 17 novembre si avvicina, ogni giorno che passa diminuisce i tempi a disposizione. Io non sto facendo il prezioso”. Marco Minniti non ha detto né sì né no sulla sua eventuale candidatura alla segreteria del Partito democratico. Quel che è certo è che alla presentazione del proprio libro, ...

Ragazza di 16 anni si impicca nella cameretta : in un biglietto la drammatica confessione : Una Ragazza di soli 16 anni si è tolta la vita, probabilmente per una delusione d’amore. Dramma a Casaluce, in provincia di Caserta, dove una Ragazza di 16 anni, Nicoletta Russo, è stata trovata in fin di vita in casa dai genitori, nella tarda serata di ieri, in un appartamento al confine col rione San Lorenzo, al confine con Aversa. Inutile il trasporto all’ospedale “Moscati” di Aversa dove ogni tentativo di rianimazione è risultato ...

'Da sei anni non faccio il biglietto della Circum - ecco perché' : 'Sono sei anni che non faccio il biglietto della Circumvesuviana'. È bastato un post su Facebook per scatenare l'acceso dibattito. Marco Serpico, 21enne di San Vitaliano in Campania, ha dichiarato sul ...

Pensioni - lavoratori del trasporto aereo potranno uscire 7 anni prima. Stabilizzata la tassa di 3 euro sui biglietti : Stop fino al 2022 agli adeguamenti dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia (67 anni) all’aspettativa di vita. E verranno “congelati” anche i requisiti contributivi per avere quella anticipata, indipendente dall’età anagrafica. E’ quello che prevede la bozza del “pacchetto Pensioni” che il governo sta mettendo a punto e che sarà probabilmente inserito in un ddl collegato alla legge di ...

Battuta di caccia finisce in tragedia : è morto Marco Tosti. Aveva solo 20 anni : “Inermi e sbigottiti” : Un mese nero quello di ottobre per quanto concerne il mondo della caccia. Ancora una vittima – la terza della seconda parte del 2018 – in Italia. Non ce l’ha fatta il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, esperto cacciatore, rimasto ferito sabato 20 ottobre poco prima delle 10 durante una Battuta di caccia al cinghiale a Rieti, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e ...

