Ilaria D’Amico, le lacrime piacciono anche a Torino e a Cardiff

(Di giovedì 29 novembre 2018) I complimenti di Capello Carlo Ancelotti non moltiplica i pani e i pesci, ma compie ugualmente prodigi. Come quello di incassare i complimenti di Fabio Capello a Sky che definisce un miracolo il suo lavoro a Napoli: «Sei riuscito a rivoluzionare una squadra che giocava in una certa maniera, sei riuscito a convincere i giocatori e questa è stata la difficoltà come tu stesso hai provato con il Bayern dove non giocavano in una certa maniera e non volevano adeguarsi a un gioco diverso, ecco secondo me hai compiuto un vero miracolo». Poi, don Fabio la stilettata gliel’ha data – è pur sempre don Fabio – e quando Ancelotti ha parlato di emozioni, lo ha interrotto: «Ora però non piangere».La solita simpatia di donnaÈ a questo punto che è entrata in scenad’Amico con la simpatia che la contraddistingue: «Ma no, Carlo, pianga, pianga pure che a Napoli ...