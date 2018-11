Il successo geniale di Lila e Lenù | sette milioni di spettatori

“Quelle due bambine…”. L’amica geniale - il successo delle piccole attrici : Martedì 27 novembre 2018 è in andata in onda la prima puntata de “L’amica geniale”, la serie tv tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, che ha debuttato in tv. L’amica geniale Racconta la storia di Elena, detta Lenù, e Raffaella, detta Lila, amiche di infanzia entrambe cresciute a Napoli, in un contesto popolare. “Tu sei la mia amica geniale: devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine”, dice dal suo banco Lenù a Lila, ...