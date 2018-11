Il Segreto Anticipazioni Spagnole | la misteriosa alleanza tra Fernando e Gonzalo

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 30 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 30 novembre 2018: Prudencio si reca a casa di Julieta e le offre nuovamente il suo aiuto… Carmelo se la prende con Severo, che non ha rivelato i suoi sentimenti a Irene e ne ha causato la partenza da Puente Viejo… La richiesta di aiuto di Prudencio è soggetta ad alcune condizioni e così Julieta rifiuta… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA fa l’amore con FERNANDO ma poi… : Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo alla momentanea uscita di scena di Saul Ortega (Ruben Bernal): com’è infatti già noto, il ragazzo verrà apparentemente ucciso dal fratello Prudencio (Josè Milan) durante una disperata fuga dal carcere, luogo dove era rinchiuso per essersi preso l’intera colpa dell’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido). Il Segreto anticipazioni: SAUL MUORE? PRUDENCIO gli spara ...

Il Segreto Anticipazioni 29 novembre 2018 : Emilia e Alfonso pronti a vendicarsi di De Ayala : Raimundo si allea con Fernando Mesia mentre Emilia seduce il generale...per prendersi la sua vendetta.

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 29 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 29 novembre 2018: Fernando Mesia offre a Raimundo il suo aiuto per annientare il Generale. Le nozze di Isaac ed Elsa vengono sconvolte da dei criminali armati di fucili, che arrivano in chiesa sparando sugli sposi e sugli invitati… Emilia seduce il Generale e gli dà appuntamento in un posto isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente… Matias è certo che i suoi genitori attueranno ...

Anticipazioni Il Segreto : la storia d'amore di Elsa e Isaac nasce sotto una cattiva stella : Questa settimana i fan de Il Segreto faranno la conoscenza di tre nuovissimi personaggi le cui vicende saranno al centro delle trame della soap iberica. Conosceremo il bello e tenebroso Isaac Guerrero, la dolcissima Elsa che tutti hanno imparato ad apprezzare per l'interpretazione di Teresa in "Una Vita Acacias" ed infine Antolina, che diventerà la nuova cattivissima della soap opera. Ecco come entreranno in scena i nuovi personaggi. Il Segreto, ...

Il Segreto Anticipazioni 29 novembre 2018 : Raimundo si allea con Fernando Mesia mentre Emilia seduce il generale...per prendersi la sua vendetta.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 3-7 dicembre 2018 : Emilia ed Alfonso Uccidono Perez! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Saul e Julieta arrestati, Emilia ed Alfonso nei guai, bacio tra Irene e Severo Anticipazioni Il Segreto: Emilia ed Alfonso si macchiano dell’omicidio di Perez de Ayala, mentre Saul si sacrifica per Julieta e si auto-accusa dell’assassino di don Ignacio! Isaac ritorna a Puente Viejo e giura vendetta. Severo ed Irene si baciano! Sarà un tripudio di eventi ...

Il Segreto Anticipazioni : ELSA - confessione choc di ISAAC. Come reagirà? : A partire da questa settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto fanno la conoscenza di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Antolina (Maria Lima): i primi due, Come abbiamo già anticipato in precedenza, cercano di convolare a giuste nozze ma l’irruzione in chiesa di alcuni uomini armati blocca il loro sogno d’amore. Isaac dunque, convinto che ELSA sia morta, torna nella natia Puente Viejo insieme ...

Il Segreto Anticipazioni 28 novembre 2018 : Raimundo tenta di fermare la vendetta di Emilia e Alfonso : Raimundo è molto preoccupato che Emilia e Alfonso si caccino nei guai e cerca di fermare i loro piani.

Anticipazioni Il Segreto : ritrovato il cadavere di Perez De Ayala : Lunedì 3 dicembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 7 dicembre rivelano che i coniugi Castaneda riescono a mettere in porto il piano realizzato ai danni del Generale ma tengono nascosta la verità al figlio Matias. Il piano dei due innamorati ha dovuto fare i conti con dei cambiamenti ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 28 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 28 novembre 2018: Fernando Mesia offre a Raimundo il suo aiuto per annientare il Generale. Le nozze di Isaac ed Elsa vengono sconvolte da dei criminali armati di fucili, che arrivano in chiesa sparando sugli sposi e sugli invitati… Emilia seduce il Generale e gli dà appuntamento in un posto isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente… Matias è certo che i suoi genitori attueranno ...

Anticipazioni Il Segreto : Don Berengario vuole scusarsi con Dolores : Lunedì 3 dicembre si apre una nuova settimana con le vicende della longeva soap opera di Canale 5 'Il Segreto', ambientata nel paese di Puente Viejo. Le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino a venerdì 7 dicembre rivelano che Alfonso (Fernando Coronado) ed Emilia (Sandra Cervera) hanno intenzione di andare avanti per la propria strada in modo da farsi giustizia nei confronti del Generale dopo la drammatica esperienza vissuta in ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta e Saul fermati dalle guardie : Lunedì 3 dicembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto', che metterà lo spettatore di fronte a nuovi cambiamenti riguardanti alcuni personaggi la cui vita continua a essere in pericolo. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 7 dicembre vedono Emilia e Alfonso portare avanti il loro piano. I due però dovranno fare i conti con la presenza del Generale che si paleserà davanti alla porta della loro abitazione. ...

Anticipazioni Il Segreto : Hipolito e Gracia diventano genitori : Le intricanti vicende della popolare soap opera “Il Segreto” continuano ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Negli episodi che andranno in onda su “Antena 3” in questi giorni e che i telespettatori italiani avranno modo di vedere soltanto fra un anno a causa della distanza di trasmissione nostrana e spagnola è stato realizzato un sogno della pettegola di Puente Viejo, ovvero di Dolores. Le Anticipazioni ci dicono ...