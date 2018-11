Il primo re | il film con Alessandro Borghi esce a gennaio

Valerio Mastandrea racconta “Ride” - il suo primo film da regista : «Un calciatore diceva “si gioca come si vive”. Ed è così, in questo film ci sono leggerezza e umorismo, ma anche le contraddizioni umane, il sapersi relazionare o meno a se stessi, è pieno di cose che mi riguardano». Citando Burdisso, ex difensore della Roma, Valerio Mastandrea racconta “Ride”, il suo primo lungometraggio da regista e unica pellicola italiana in Concorso al 36° Torino film Festival. “Ride”, la ...

'Frankenstein' - ritrovato il primo film del 1910 : il mostro nasce da un pentolone : Il primo adattamento cinematografico di Frankenstein , il romanzo di Mary Shelley pubblicato per la prima volta duecento anni fa, nel 1818, non è quello famosissimo girato nel 1931 da James Whale. ...

Torino Film Festival 2018 - apre “The Front Runner” : un filmone imperdibile sul primo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Usa : Ascesa e caduta, in nemmeno tre settimane di campagna elettorale, del candidato democratico Gary Hart. Qualche anno prima di Monica Lewinsky, addirittura trent’anni da Stormy Daniels, ecco lo scandalo sessuale che ha fatto tremare la politica negli Stati Uniti. The Front runner, il candidato favoritissimo alle presidenziali del 1988, quell’idealista dell’Ovest che ricordava Kennedy, è il titolo del Film diretto da Jason Reitman (Tra le nuvole, ...

Il Re leone - ecco il primo teaser del nuovo film : “Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno“: inizia così il primo teaser de Il Re leone, il film live-action che Disney ha deciso di trarre dal suo classico dell’animazione del 1994 e che uscirà da noi nell’agosto 2019. E in questa prima clip di anticipazione si riproducono appunto, soprattutto con il ricorso agli effetti speciali in Cgi, le scene introduttive del cartone animato originale con un notevole ...

Rocky - sabato in Tv su Rai Movie il primo film della saga con Sylvester Stallone : sabato 24 novembre, alle 21:10 circa, va in onda su Rai Movie il film "Rocky". La celebre pellicola ormai ha più di quarant'anni, ma ogni volta che viene ritrasmessa riesce sempre a incollare davanti al piccolo schermo un discreto numero di telespettatori. Nel corso degli anni, le gesta del pugile italo-americano Rocky Balboa, impersonato da Sylvester Stallone, hanno dato vita a vari sequel, ma il fascino dei primi due film della saga non è mai ...

Cosa fai a Capodanno? doveva essere il primo film italiano sullo scambismo : ...utili a raccontare le dinamiche degli incontri di sesso occasionale che avvengono per mezzo di annunci anonimi e offre una discreta panoramica sul vocabolario e sui codici specifici di questo mondo. ...

Hitman 2 : un nuovo filmato ci prepara al meglio per affrontare il primo Bersaglio Esclusivo : Warner Bros. e e IO Interactive hanno pubblicato un nuovo video nel quale sono divulgate le ultime informazioni per prepararsi al meglio e affrontare il primo Bersaglio Esclusivo che presto sarà lanciato per Hitman 2. Nel caso vi stiate chiedendo di che cosa si tratta, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner Bros. per tutti i dettagli:Read more…

Il primo film da regista di Marco Bocci : Una mattina di novembre a Tor Bella Monaca, periferia romana. Marco Bocci si trova in un appartamento al 13° piano. La vista è strabiliante. L’attore di fiction tv, come Solo e Squadra antimafia, sta girando una scena del film Erre11 (titolo provvisorio). Questa volta però è lui dietro la macchina da presa. «Mi è sempre piaciuto raccontare storie – dichiara il neo regista seduto al tavolo dell’appartamento, mentre la padrona di casa toglie dal ...

Detective Pikachu - il primo trailer del film coi Pokémon pelosi : Se l’idea di trarre un film in carne e ossa dalla saga dei Pokémon e in particolare da un videogioco mystery a essa collegata non vi aveva particolarmente convinto, forse il primo trailer di Detective Pikachu vi farà ricredere. Sono state infatti diffuse le prime immagini della pellicola che riprende le atmosfere gialle (in tutti i sensi) del videogame Nintendo del 2016, in cui si immagina che l’animaletto elettrico più amato della ...

Il Gladiatore 2 - “Ridley Scott al lavoro sul sequel” : 10 cose che non sapete del primo film : Il Gladiatore tornerà nell’arena. È l’indiscrezione di Deadline che mette in subbuglio Hollywood: Ridley Scott sarebbe al lavoro su un sequel del film vincitore di cinque premi Oscar, supportato da Paramount e accompagnato da Peter Craig, sceneggiatore di Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I e II. La storia dovrebbe seguire le gesta di Lucio, figlio di Augusta Lucilla e nipote del terribile Commodo, il cui personaggio ...

Pavia - inseguimento da film con 4 feriti : preso il primo fuggiasco : Dopo 3 giorni di indagini arrestato un 24enne: l'auto rubata sulla quale viaggiava dopo una fuga a 200 km l'ora era uscita di strada scontrandosi con un'altra auto e travolgendo un'anziana in bicicletta

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal primo al 7 novembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Presentato “El numero nueve” - primo docu-film dedicato a Batistuta : Presentato a Firenze il primo docu-film che ripercorre le tappe della carriera del campione argentino: sarà pronto per maggio 2019. L'articolo Presentato “El numero nueve”, primo docu-film dedicato a Batistuta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bentornato Don Camillo : trama - cast e curiosità del primo film della saga : Il prete e il comunista: due personaggi che incarnano i due modelli di vita e di pensiero che, nell’immaginario collettivo, rappresentano la grande dicotomia del secondo dopoguerra in Italia. Don Camillo e Peppone, i due nemici-amici più famosi della storia del cinema italiano, sono pronti a tornare in tv su Rete4 a partire da sabato 27 ottobre alle 21.15. Don Camillo, il trailer Don Camillo, la trama I film di don Camillo e Peppone sono ...