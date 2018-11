Il piano segreto di Salvini per abbattere lo spread | un governo degrillinizzato

ilgiornale

(Di giovedì 29 novembre 2018) Un altro chiodo di quella che di qui a qualche mese potrebbe essere la bara delConte, lo piazza a metà giornata Matteo. Con una leggerezza che fa torto alla portata politica dello strappo, il ministro dell'Interno fa infatti sapere che l'Italia non firmerà il Global compact for migration - un insieme di accordi sull'immigrazione sostenuti dall'Onu - finché sul punto non si esprimerà il Parlamento. Una sconfessione clamorosa non solo del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ma pure del presidente del Consiglio, peraltro azzoppato dal vicepremier proprio alla vigilia del suo arrivo al G20 di Buenos Aires che si apre domani. Giuseppe Conte, che appena due mesi fa a New York aveva garantito il sostegno italiano durante il suo intervento all'assemblea generale delle Nazioni Unite, fa buon viso a cattivo gioco e spiega che, vista la delicatezza del tema, è giusto che ...