Il padre di Lautaro attacca Spalletti

Inter - Lautaro Martinez escluso dal match con il Tottenham : il padre non ci sta e insulta Spalletti sui social [FOTO] : Il padre dell’attaccante dell’Inter si è scagliato contro Spalletti per non aver mandato in campo il figlio a Wembley, postando e poi cancellando un duro commento sui social Attacco diretto del padre di Lautaro Martinez all’indirizzo di Luciano Spalletti, colpevole di non aver mandato il figlio in campo nel match di ieri sera. Nonostante il vantaggio del Tottenham arrivato a dieci minuti dalla fine, l’allenatore ...