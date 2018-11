Il nuovo singolo e l’instore Tour di Sfera Ebbasta per Rockstar-Popstar Edition | tutte le

Alessia Cara ha pubblicato il video del nuovo singolo “Not Today” : Take a look ;) The post Alessia Cara ha pubblicato il video del nuovo singolo “Not Today” appeared first on News Mtv Italia.

Che meraviglia sei è il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Giuliano Sangiorgi (video e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Che meraviglia sei. Il brano porta la firma di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e fa parte di D'amore d'autore, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato a novembre 2017. Che meraviglia sei è anche accompagnato da un video che ha girato personalmente con il suo cellulare e che ha deciso di rilasciare a partire dal 28 novembre. Nella clip che ha deciso per il suo nuovo lavoro, Gianni Morandi ha ...

“Sola si sta bene” - in radio il nuovo singolo di Giada D’ Auria : ALL MUSIC NEWS “Sola si sta bene”, in radio il nuovo singolo di Giada D’ Auria La cantautrice Giada D’Auria presenta il nuovo singolo “Sola si sta bene” su Etichetta Interbeat, il brano è tra le 69 canzoni degli artisti selezionati di Sanremo Giovani 2019. Finalmente le parole diventano musica. Tutte quelle frasi rimaste chiuse dentro un quaderno per decenni, si sono trasformate in note, in suoni, in melodie ...

Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Hola (I Say) feat. Tom Walker ed arriva con Atlantico : Si intitola Hola (I Say) il nuovo singolo di Marco Mengoni feat. Tom Walker. Il brano segue il successo dei primi due estratti dal nuovo disco di inediti, Atlantico, e sarà in rotazione radiofonica dal prossimo 30 novembre, parallelamente alla disponibilità dell'album nei negozi e in digitale. Hola (I Say) è stato presentato dal vivo per la prima volta, in anteprima, nel corso del concerto di Tom Walker a Milano, quando Mengoni ha calcato a ...

Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa col nuovo singolo Vita ce n’è nel ricordo dell’amico Pino Daniele (video) : Accolto da uno studio rumoroso e caloroso, domenica 25 novembre Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa ha presentato dal vivo con l'accompagnamento della sua band il singolo Vita ce n'è, brano apripista del nuovo album omonimo appena rilasciato in tutto il mondo su etichetta Polydor Records, sia in lingua italiana che in spagnolo per il mercato latino. A tre anni dall'ultimo progetto discografico intitolato Perfetto, Ramazzotti è tornato con il ...

Musica - Vasco è il più trasmesso nelle radio nella settimana di debutto del suo nuovo singolo. Elisa perde la vetta dopo quattro settimane : Effetto Vasco sulla classifica dei brani più trasmessi dalle radio: dopo quattro settimane di regno di Elisa, la cantante friulana lascia lo scettro al rocker di Zocca con il suo nuovo singolo La verità al debutto in classifica. Elisa, come già esplicato, occupa la piazza d’onore mentre chiude il podio Jess Glynne, che le Spice Girls hanno preso sotto la loro ala protettrice (farà da spalla ai concerti della nota girl-band nel corso del tour ...

Tiziano Ferro ha finito il primo singolo del nuovo album : Chissà quando uscirà?!

Ciao è il nuovo singolo dei Sonohra in attesa di L’ultimo grande eroe - prossimo album a 10 anni dal debutto : Il nuovo singolo dei Sonohra è Ciao. Il duo veronese è ora pronto a tornare con una nuova prova di studio a 10 anni dal debutto in Liberi da sempre, quello con il quale si sono affacciati per la prima volta sul mercato discografico a seguito della partecipazione e vittoria nella sezione Giovani con il brano L'amore. L'ultimo grande eroe - dal quale estrarranno Ciao - rappresenta il quinto album di inediti dei Sonohra, in uscita il 14 ...

Per uno come me è il nuovo singolo dei Negramaro - un atto di fede nei confronti del futuro (testo e audio) : Si intitola Per uno come me il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall'album Amore che torni, già certificato doppio disco di platino. Il nuovo brano della band guidata dal cantante Giuliano Sangiorgi sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 23 novembre mentre è già disponibile in digital download e in free streaming. Dopo il successo del tour negli stadi e la pausa dalle scene con il posticipo dei tour nei palazzetti a causa ...

Shakalab : “A prima vista” è il nuovo singolo della band esponente della reggae music italiana : Da Martedì 20 Novembre è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e on line su You Tube “A prima vista”, il nuovo singolo e video degli Shakalab , una delle più interessanti e storiche reggae band d’origine siciliana in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi reggae, soul, hip hop e sorprendenti melodie vocali. Il brano, scritto dagli stessi Shakalab e prodotto da Nicolas Gheesa Madonia, si avvale ...

Amoroso - 10 è Platino. Fedez - nuovo singolo già Oro : "Mi regala forza" : Tutti gli estratti dal suo album ' Bye Bye ', già Oro, sono stati premiati : prima del nuovo risultato, infatti, ' Direzione la vita ' e ' Il mondo prima di te ' avevano già conquistato il Platino , ...

Il coraggio di andare è il nuovo singolo di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci da Fatti sentire ancora : Il nuovo singolo di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci è Il coraggio di andare. Fuori a sorpresa il primo singolo da Fatti sentire ancora, nuovo capitolo del disco che l'artista di Solarolo ha pubblicato a marzo del 2018. Già nota la presenza del brano all'interno del secondo volume del disco in uscita il 7 dicembre, arriva ora a sorpresa la data di rilascio per le radio del singolo già contenuto nella versione madre dell'album. Il ...

Solo una parola è il nuovo singolo della cantautrice Marian Trapassi : L'arte di Marian spazia a 360° e la porta a creare gli spettacoli Vago e Torno , 2006, e Vi Chiamerò per nome , già concept del suo terzo album, con il quale partecipa al FEST Festival di arte ...

"La Verità" il nuovo singolo di Vasco Rossi : Si intitola 'La Verità' il nuovo singolo di Vasco Rossi, da oggi in radio e disponibile su vinile a partire dal 23 novembre. Il rocker di Zocca lancia una provocazione sulle 'fake news'. Nel video in ...