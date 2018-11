Il Natale non è mai stato così carico

Natale a Pordenone in arrivo con 200 eventi : E il Piccolo Festival dell'Animazione porterà i migliori film animati da tutto il mondo. Quartieri Tante le attività nei quartieri , che avranno alberi e addobbi, e nelle parrocchie, con teatro per ...

Dieta di dicembre per non ingrassare a Natale : La Dieta di dicembre per non ingrassare con le abbuffate di Natale si basa su alcune regole semplici. Tra queste quella di abolire prodotti dolci.

Cosa gli regalo per Natale? Quest’anno non siate impreparati : ecco le migliori idee per lei e per lui : Originali, sorprendenti, classici o evergreen: qualunque sia il regalo che sceglierete per la vostra lei o per il vostro lui, ciò che è certo è che la scelta deve essere ben ponderata. Perché viviamo nell’era dell’opulenza, in cui tutti abbiamo tutto, o quasi. Dunque diventa spesso impossibile regalare qualCosa che non si ha, che non ci si aspetta o che quanto meno che susciti sorpresa. Abbiamo cercato di raccogliere alcuni consigli ...

Dieta di Natale : dimagrisci e ti purifichi prima per non ingrassare dopo : Il segreto per mangiare senza pensieri a Natale? Ovviamente è dimagrire prima, grazie ad una Dieta che purifica, sgonfia la pancia e consente di non ingrassare durante le feste. Pranzi interminabili, torroni, panettoni, pandori e piatti ricchi di grassi sono all’ordine del giorno durante le feste natalizie, che il più delle volte si trasformano in un incubo per chi vuole rimanere in forma. Ogni anno, puntualmente, ci troviamo a buttare ...

Torna a Verbania DIVERTILANDIA - organizzato da APEVCO e sostenuto dal Comune di Verbania. A Villa Giulia aperto - non solo tra Natale e la ... : ... chef, barman, fiorista, bricolage, riciclo creativo, pittura, musica, canto, gioco-danza, acrobatica, giornalismo, poeta, fotografia, cucito, , con oltre dieci spettacoli che si alterneranno ogni ...

Abruzzo - Ball Beverage licenzia 70 operai dal giorno di Natale : “Nel 2018 record di lattine prodotte - azienda non è in crisi” : licenziati proprio il giorno di Natale. Non ci sarà nulla da festeggiare per i 70 lavoratori – più i 15 dell’indotto – dello stabilimento della Ball Beverage Packaging di San Martino sulla Marrucina, in Abruzzo. La multinazionale americana ha confermato la chiusura del sito, le cui linee sono già ferme da alcuni giorni, e le maestranze in mobilità protestano scrivendo una “lettera del lavoratore” che diventa virale sui social. “Sono ...

Per Natale non c'è crisi che tenga. Il Black Friday - e non solo - anima gli acquisti : Merito del Black Friday o degli italiani 'formichine'? Economia e Borse in altalena, spread oltre 300 punti, minacce di svuotare i conti correnti bancari e infilare i soldi sotto al materasso, ...

Natale - addobbi casa in anticipo? Non sei pazzo - solo felice - Vvox : Facebook Twitter Linkedin email Sei tra quelli che iniziano a tirare fuori gli addobbi natalizi già a novembre? Una persona che, finito Ferragosto, inizia già a pensare al Natale ? Per la scienza non sei strano ma semplicemente più felice di chi non lo fa. Le lucine, l'albero e il presepe, infatti, per gli esperti hanno molti benefici sull'umore. Steve McKeown , psicologo e fondatore ...

Silvia Romano - a Natale non siamo tutti più buoni. L’odio contro la cooperante è solo un esempio : Una paziente mi racconta che un mese fa è stata avvicinata davanti a una farmacia da una persona che le ha chiesto denaro per comprare le medicine alla figlia. Lei gli ha dato 20 euro. Da quel giorno si trova quasi giornalmente quest’uomo lungo il percorso da casa al lavoro, che cerca di attaccare bottone e le chiede con insistenza altro denaro. La signora non è ricca, vive del suo lavoro di operaia: per cui alcune volte gli dà cinque euro, ...

“L’albero di Natale non si fa così”. È l’esperto designer a ‘illuminarci’ sul giusto modo di addobbarlo. Bene - abbiamo sempre sbagliato a mettere lucine e palle : Amanti del Natale unitevi ed ascoltate: Nuntio vobis, gaudium magnum, habemus (finalmente) la formula perfetta per decorare l’albero di Natale. Ad illuminarci è l’interior designer Francesco Bilotti che, tramite un video caricato sulla sua pagina Instagram, mostra come dovrebbe essere fatto. L’interior designer ha poi spiegato ad HouseBeautiful.com che “lo si è sempre fatto nel modo sbagliato. La maggior parte delle ...

Natale con il FAI - gli appuntamenti da non perdere : Villa Della Porta BozzoloMonastero di TorbaAbbazia di CerratePalazzina AppianiCastello e Parco di Masino Villa dei VescoviVilla Necchi CampiglioCasa NohaManca ormai poco al 25 dicembre; per vivere al meglio (e in piena atmosfera natalizia) le prossime settimane basta sbirciare il calendario delle iniziative del Fondo Ambiente Italiano: ogni weekend infatti alcuni dei beni del Fai aprono le loro porte per accogliere gli ospiti ed offrire loro un ...

Moscovici tuona : “Non sono Babbo Natale - Salvini non condivido le sue idee” : Moscovici e Salvini una sfida aperta a suon di dichiarazioni “Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un’ironia che stride. Diamoci da fare perché c’è tanto lavoro, in questa situazione che nessuno ha voluto. Certo non noi. Il dialogo non è ...

Manovra - Moscovici : non sono Babbo Natale : 12.29 "L'opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati (...).Non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco serietà e dignità". Così il commissario Moscovici al Corriere della Sera. Il dialogo "è un imperativo", afferma Moscovici,secondo cui la Commissione "è neutra e oggettiva, segue le regole". Quanto alle ...