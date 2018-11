Il Napoli nell' inferno di Anfield | ecco perché l' impresa è possibile

Leonardo : Innovation Day a Napoli - viaggio nelle tecnologie più avanzate - tra nuovi trend e sfide globali : Nasce così l'Innovation Day dell'Azienda, che si è svolto oggi alla Città della Scienza di Napoli. In occasione dell'evento, alla presenza del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,...

Champions League - Juventus e Roma già agli ottavi : oggi tocca a Napoli e Inter. L’Italia spera nell’en plein dopo 15 anni : Missione compiuta per Juventus e Roma, che accedono agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. La squadra di Allegri batte all’Allianz Stadium il Valencia per 1-0 mentre la Roma cede all’Olimpico contro il Real Madrid per 2-0. A favore dei giallorossi decisiva la sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Stasera tocca a Inter e Napoli, con l’obiettivo di completare un quartetto di qualificate ...

Del Piero applaude Ancelotti : 'Ha tolto ogni alibi al Napoli - crede tantissimo nella squadra' : Carlo Ancelotti sta cambiando il Napoli e lo sta facendo con le armi del campione, grazie a quel bagaglio di esperienze che si porta dietro da anni di vittorie in Italia e in Europa. Ora che gli ...

Concorsopoli a Napoli - carabiniere indagato per depistaggio nell'inchiesta : Avevano ripreso a tessere la trama di sempre, con un doppio obiettivo: cancellare tracce sul proprio conto, raccogliere soldi. Sono queste le ipotesi che hanno spinto la Procura di Napoli a chiedere...

Denunciato per sversamento illegali - sei tonnellate di amianto in strada a Napoli : Settimane di indagini e controlli incrociati con la videosorveglianza di alcune aree urbane, hanno portato all'identificazione del responsabile di un gravissimo sversamento di amianto a Napoli. L' ...

Non solo formiche in ospedale : a Napoli piove nella sala parto : Non solo le formiche che "passeggiano" sulla paziente in coma vegetativo e intubata. L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli torna alla ribalta per un nuovo scandalo. Un video mostrato oggi in esclusiva a Storie Italiane su Rai1, infatti, mostra una sala parto in cui piove - letteralmente - a causa di una importante infiltrazione sul tetto. La denuncia è partita un paio di giorni fa da Francesco Emilio Borrelli, lo stesso consigliere regionale ...

Napoli - ecco i furbetti della Cumana : in decine saltano i tornelli nell'ora di punta : La gara tra i furbetti del biglietto continua in tutta la città. Questa volta la stazione è quella della Cumana di Fuorigrotta dove, soprattutto di prima mattina, l'affluenza è alta. La corsa tra i ...

Un Escher totale nella Mostra al Palazzo delle Arti di Napoli : Dal 1 novembre si può visitare al Palazzo delle Arti di Napoli la Mostra dell'incisore olandese Escher. Chi non si è mai interrogato, infatti, su un'opera di Maurits Cornelis Escher incisore olandese tanto caro agli architetti, i disegnatori, i creativi ed i pubblicitari? Non stiamo parlando di un'Artista molto conosciuto ma subliminalmente le sue creazioni - magari non conosciute propriamente - fanno oramai parte dell'immaginario collettivo. ...

Napoli - il Chievo fa scherzi : un pari che 'aiuta' la Juve come nello scorso anno : Chissà cosa avranno pensato i tifosi del Napoli al termine della partita contro il Chievo. Oltre alla rivalità con la città , ma ben più radicata quella con l'Hellas Verona, , l'altra squadra veronese ...

Napoli-Chievo 0-0 - pagelle / Talvolta il problema è nella testa : KARNEZIS. Col pigiamone verde, fradicio d’acqua, evita l’atroce e clamorosa beffa respingendo quel tiro di Obi al 56’. Bentrovata Ilaria, in questa domenica già grigia e piovoso di suo. Figuriamoci adesso, a meno otto dai maledetti lassù – 6 Sono tre le volte in cui viene chiamato in causa, nessuna delle tre particolarmente preoccupanti, ma lui è pronto. Gli metto giusto mezzo voto in più per movimentare la giornata ultra noiosa – 6,5 MALCUIT. ...

Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A : impegni in discesa per Juventus - Inter e Napoli : Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ...

Appalti e corruzione all'Ospedale del Mare - sei arresti nell'Asl Napoli 1 : Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo l'arresto di sei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ...

Napoli - previsto il pienone al San Paolo nelle prossime due gare : L’appello di De Laurentiis è stato accolto: nelle prossime due gare, quella di campionato con il Chievo e quella di Champions con la Stella Rossa, è atteso il pienone al San Paolo. Il presidente dei partenopei, che nelle scorse settimane aveva invitato la tifoseria azzurra a sostenere il Napoli non sono in coppa ma anche in Serie A, è stato accontentato. Stando ai calcoli del Corriere dello Sport, nelle due partite si arriverà a ...

Napoli - Antonio muore a 20 anni : stroncato da un tumore nella 'Terra dei Fuochi' : Un'altra vicenda della quale non si vorrebbe mai sentire parlare, riguardante la morte di un giovane ragazzo, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Frattamaggiore, uno di quei quartieri che rientrano in quella che è definita come l'area della 'Terra dei Fuochi'. La vittima è Antonio Florio, ragazzo di appena venti anni, che è stato stroncato da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende ...