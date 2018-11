Il monito dell' Fmi | Italia faccia sforzi più ambiziosi

monito di Mattarella : 'Il bilancio dello Stato è bene pubblico' : Il Presidente della Repubblica ammonisce sui conti: 'Senza finanze solide non si tutelano i deboli'. il premier Conte assicura: 'Faremo di tutto per arrivare ad una soluzione condivisa' -

Ponte Morandi - Castellucci (ad Autostrade) : “In corso monitoraggi straordinari della rete. Sicurezza importante” : Non ha risposto ai pm, ma ha spiegato ai pm che Autostrade si sta impegnando in un piano di “monitoraggi straordinari” della rete affidati a società terze. “Ho evidenziato nel dettaglio – ha spiegato Giovanni Castellucci, indagato per il crollo del Ponte Morandi – attraverso una memoria depositata in Procura, che dopo la tragedia di Genova abbiamo promosso un’operazione straordinaria di monitoraggio delle ...

ActivityTracker monitora il fitness senza accessori e senza gravare sulla batteria dello smartphone : ActivityTracker è un'applicazione che permette di monitorare l'attività di fitness quotidiana senza gravare sulla batteria e senza dover indossare un accessorio per il fitness. L'app traccia i passi, la distanza, il consumo giornaliero di calorie attive e tempo di attività semplicemente portando con sé lo smartphone senza utilizzare il GPS. L'articolo ActivityTracker monitora il fitness senza accessori e senza gravare sulla batteria dello ...

monito dell'Europa sui vaccini in Italia - il commissario alla sanità attacca : basta fake news - salvate la vita dei bambini : 'E assolutamente inutile, avverte Andriukaitis, avere dibattiti infiniti. Abbiamo bisogno di azioni e se c'è un'epidemia si devono usare gli strumenti più efficaci' -

Vaccini - il monito dell'Ue : "Meglio affidarsi a fake news o salvare bambini?" : I moniti dell'Ue all'Italia non sono solo sulla manovra . Il tema questa volta è la salute , in particolare i Vaccini . "È ora giunto il momento di una semplice domanda alla società" - così tuona il ...

Dell S2719DGF - il monitor per giocare con ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni : Se siete alla ricerca di un monitor per giocare, fra le tante opzioni in commercio prendete in considerazione anche il Dell S2719DGF, un prodotto con una diagonale utile di 27 pollici, frequenza d’aggiornamento fino a 155 Hz tramite overclock, e tecnologia TN. I bene informati, davanti all’ultima sigla staranno storcendo il naso, ignari del fatto che i monitor con questa tecnologia sono i migliori nell’ambito gaming. TN sta per Twisted ...

È iniziato il rilascio della nuova funzione di monitoraggio del tempo speso su Facebook : Come per Instagram la settimana scorsa, anche per Facebook è arrivato il momento di rilasciare la nuova scheda che mostra quanto tempo spendiamo sul […] L'articolo È iniziato il rilascio della nuova funzione di monitoraggio del tempo speso su Facebook proviene da TuttoAndroid.

Dottoranda dell’Università di Pisa - vince il premio “Amelia Earhart” con un progetto per monitorare la spazzatura spaziale : Selena Ghio, Dottoranda al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, ha vinto una borsa di studio di 10mila euro intitolata ad Amelia Earhart, l’aviatrice statunitense che negli anni Trenta del Novecento stabilì numerosi record di volo, diventando un simbolo dell’emancipazione femminile. Il premio è conferito da Zonta International, un’organizzazione impegnata a migliorare le condizioni delle donne nel mondo, che ogni ...

Aquarius - Msf Italia : “Traffico di rifiuti? Accusa spropositata. Gli sbarchi sono monitorati dalle forze dell’ordine” : “Rigettiamo le accuse e siamo indignati. Ma sugli elementi che stanno emergendo faremo a nostra volta verifiche: vogliamo capire cosa sono quelle intercettazioni e quei video“. A spiegarlo è Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, in una conferenza stampa oggi a Roma sul sequestro preventivo della nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. “L’Accusa di ...

monitoraggio dell’ambiente : Telespazio e Thales Alenia Space annunciano investimento in NorthStar Earth and Space Inc. : La Space Alliance formata da Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver ufficialmente acquisito una partecipazione in NorthStar Earth and Space Inc. (NorthStar), una società di servizi di informazione, con sede a Montreal, che sta sviluppando il più avanzato sistema satellitare al mondo per il Monitoraggio dell’ambiente terrestre e del near Space. Attraverso questo ...

Ambiente : a Bologna i cittadini monitoreranno la qualità dell’aria : Coinvolgere i bolognesi nel monitoraggio della qualita’ dell’aria con un percorso di ‘citizen science’ e una serie di sensori low-cost. E’ la proposta che arriva dal team di ‘iScape’: il progetto europeo di ricerca pensato per migliorare il controllo dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di CO2 nei contesti urbani. Due appuntamenti – il primo il 15 novembre e il secondo il 10 ...

Manovra - monito della Cei : se si sbagliano i conti nessuna banca ci salverà : "Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria dei vescovi italiani. "Un Paese sospeso caratterizzato ...

