Il ministro Trenta | “Taglieremo il numero dei cappellani militari risparmiando 15 milioni”

Militari a dieta e dallo psicologo : guerra a obesità e DPTS - ministro Trenta va all'azione : E’ guerra al sovrappeso nei Militari dello Stato Italiano. Ad abbracciare la causa è Elisabetta Trenta, ministro della Difesa e attenta al benessere dei suoi “ragazzi” e alla soluzione di alcune criticità ancora da sanare all’interno del Ministero da lei diretto. Sotto mirino sono due condizioni patologiche che possono colpire un militare: il sovrappeso e il disturbo post traumatico da stress. dieta e sovrappeso nel personale militare La celebre ...

Uranio impoverito - il ministro Trenta : "Avvierò un tavolo tecnico. Basta silenzio" : A breve partirà un "tavolo tecnico" sul tema dell'Uranio impoverito. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Il problema, ha spiegato in un post su Facebook, "c'è, esiste, e io voglio approfondire ogni singolo caso. E voglio ascoltare ogni singola voce: ad oggi, infatti, sul tema c'è stato un silenzio spaventoso e questo non è più accettabile". Il vertice del dicastero della Difesa ha ...

Il M5s schifa i militari : censurato lo spot sull'esercito - la denuncia del ministro Elisabetta Trenta : ...Diteci per quale ragione un video del genere debba venire censurato e sostituito con uno spot buonista in cui i militari paiono assistenti sociali o volontari di una ong che portano la pace nel mondo ...

Davide Cervia - le scuse del ministro Trenta : «Lo Stato ha sbagliato» : Il superesperto di guerre elettroniche fu rapito nel 1990, ai tempi della prima guerra del Golfo. Ora la Difesa rinuncia a impugnare la sentenza che aveva riconosciuto la «violazione del diritto alla verità»

Quindici anni fa la strage di Nassiriya - l'omaggio di Mattarella e del ministro Trenta alle 19 vittime : Sono passati 15 anni dall'attentato di Nassiriya, in Iraq, in cui persero la vita 19 militari italiani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda le vittime di quella che è stato il più grave attacco subito dalle truppe italiane in una missione di pace: "In occasione della Giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rivolgo il mio deferente omaggio a tutti ...

Il ministro Trenta : 'Duecento soldati in Campania per presidiare gli impianti dei rifiuti' : 'Stiamo pensando a circa duecento militari da impiegare per il presidio dei siti di stoccaggio dei rifiuti, soprattutto per quelli più a rischio. In questi giorni sono in stretto contatto con il ...

Iraq-Italia : ministro Trenta a premier Madhi - vicini a Baghdad per sconfiggere del tutto l'Isis : Baghdad, 28 ott 13:08 - , Agenzia Nova, - L'Italia continuerà a stare al fianco dell'Iraq perché lo Stato islamico è un pericolo non solo per gli iracheni, ma per tutto il mondo.... Il ministro Trenta è atterrata questa mattina a Baghdad accolta dall'ambasciatore Bruno Antonio Pasquino. La prima tappa della visita in... In un post su Facebook, il ministro Trenta aveva ...

Cosa resta della guerra all'Isis secondo il ministro Trenta : Il risultato, ha rimarcato, "è un impatto senza precedenti su sicurezza, migrazioni, economia, turismo e dibattito politico". Dunque, "dobbiamo lavorare insieme, sempre più vicini, con il primo ...

Polemiche sul manifesto per 4 novembre : ex generale critica ministro Trenta : Il 4 novembre, Giornata dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate, commemora la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Per l'occasione, il Ministero della Difesa ogni anno fa preparare un manifesto celebrativo. Quello scelto qualche giorno fa dalla ministra Elisabetta Trenta ha sollevato però alcune Polemiche [VIDEO]. In particolar modo, non è piaciuto all'ex generale Marco Bertolini, famoso per aver diretto alcune delle nostre più ...

Ilaria Cucchi contro generale Nistri : "Vuole punire chi ha parlato"/ ministro Trenta : "Nessuno sproloquio" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra Ministro Trenta. Ultime notizie, scontro con il generale Nistri: "sproloquia e intende colpire i carabinieri che hanno parlato al processo"

Stefano Cucchi - ministro Trenta : 'In tanti dobbiamo chiedere scusa' : "Io credo che dobbiamo chiedere scusa in tanti, sono molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è' stata disattenzione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al termine ...

Il ministro Trenta si stringe attorno a Ilaria Cucchi : "Chi ha sbagliato pagherà" : Un incontro che difficilmente avrebbe potuto immaginare anche solo qualche giorno fa. Ilaria Cucchi è stata invitata al ministero della Difesa per confrontarsi direttamente con il comandante dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e la ministra Elisabetta Trenta. Il confronto, definito "emozionante" da Trenta, è avvenuto nel cuore del potere militare italiano, al Circolo degli Ufficiali, tra quadri antichi, lampadari sontuosi, ...