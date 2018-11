Il Milan ha battuto 5-2 il Dudelange in Europa League

Basket - Eurolega 2019 : PAZZA Olimpia Milan o! James firma la tripla della vittoria sulla sirena - Efes battuto! : E’ un’altra partita da brivido al Forum di Assago, ed ancora una volta l’ Olimpia A|X Armani Exchange Milano riesce a venirne fuori da vincitrice: l’Anadolu Efes Istanbul si deve arrendere per 81-80 dopo aver giocato una gran partita di rimonta continua. Il canestro della vittoria è di Mike James , che realizza un tiro da tre fuori equilibrio e, più in generale, fuori da qualsiasi manuale del Basket , a un secondo dalla ...

Europa League - Milan battuto dal Betis : cosa non ha funzionato? L'analisi : ... per cambiare i ritmi del gioco e gestire il possesso palla: si può subire quando la palla è in possesso degli avversari " e se vai in casa del Barcellona ogni squadra al mondo subisce " ma quando la ...