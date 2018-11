Il legale di Trump | ho mentito su Mosca E Donald cancella l’incontro con Putin

La pornostar accusa il legale : "Denunciato Trump contro la mia volontà" : Stormy Daniels , un'attrice pornografica al centro di voci relative a una presunta relazione avuta in passato con il Tycoon , ha tirato in ballo il suo avvocato, che avrebbe dato vita a una denuncia ...

Russiagate - ex legale di Trump a processo “Ho mentito sulla Trump Tower a Mosca” : L’indagine sul Russiagate fa un balzo in avanti. Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole davanti ad una corte di New York di aver mentito nel 2017 alla commissione intelligence del Senato sul lavoro che aveva fatto in merito ad un progetto per costruire una Trump Tower a Mosca. Cohen si era già dichiarato colpevole per altre accuse federali riguardanti la sua società di taxi, frodi bancarie ed ...

Trump a Conte : 'concordo al 100% con linea dura sull'immigrazione illegale' : 'Il premier italiano Conte sta lavorando duramente per l'economia italiana: avrà successo' ha aggiunto Trump. ...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard ...