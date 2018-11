Il giallo di papà Lautaro vs Spalletti Un tweet poi rimosso | anzi di più | un

sportmediaset.mediaset

: RT @EugenioCardi: Seguito ora il #Tg1 delle 13,30: totalmente e vergognosamente asservito al governo giallo-verde, un enorme spot pubblicit… - papa_cannolo : RT @EugenioCardi: Seguito ora il #Tg1 delle 13,30: totalmente e vergognosamente asservito al governo giallo-verde, un enorme spot pubblicit… - linetta53 : @danpoggio @myrtamerlino Sicuramente, ma è da mesi che la signora @myrtamerlino non fa che occuparsi del governo gi… - ag_notizie : Gessica è scomparsa da 104 giorni, il papà scrive dal carcere: 'A breve indagherò con le mie forze'… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Un caso durato 24 ore. Per spiegare, poi, che no, non è vero niente. Unal veleno, poie -24 ore dopo, appunto- dicendo che "non ho nemmeno twitter". Il tutto attorno alla panchina di ...