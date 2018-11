Il diesel non è morto | anzi Vi spiego perché resta la prima scelta degli italiani

diesel - la sua fine è inevitabile. Ma non per le ragioni che ci raccontano : È dal tempo del Dieselgate, nel 2015, che è cominciata la caccia al Diesel con lo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini. Però, se è vero che il Diesel inquina (e anche parecchio) sembra un po’ strana tanta solerzia da parte dei nostri governi, considerando che vi sono molte altre cose che inquinano. In effetti, ci sono ben altri motivi che spingono verso l’eliminazione del Diesel per i veicoli privati e hanno a che vedere con il mercato ...

Roma - diesel al bando dal 2019 : quali veicoli non potranno più circolare : Dal primo gennaio scatterà il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 3: ecco tutto quello che c'è da...

Dal 2019 a Milano non potranno più circolare le auto con i motori diesel più inquinanti : Tutto quello che c'è da sapere sul blocco dei diesel inquinanti a Milano, che entrerà in vigore il 25 febbraio e interesserà quasi 1,4 milioni di persone

Giacche diesel tappezzate di insulti. La provocazione non viene capita : Sul web è stata definita disgustosa. L'ultima provocazione della Diesel è cucita su giubbotti e Giacche. I vestiti del brand fondato da Renzo Rosso fanno discutere, ma sono parte della linea Hate Couture che si fonda sullo slogan "Più odio indossi meno ti interessa".I capi della linea sono ricoperti di scritte offensive. Si va da "Faggot" termine inglese dispregiativo per appellare gli omosessuali, a "Slut" la maniera ...

Smog Lombardia : ridotto per il meteo e non per il blocco Euro 4 diesel : Le condizioni atmosferiche stanno influendo positivamente sull’abbassamento dei livelli di Smog registrati in Pianura Padana che sono al di sotto dei limiti di guardia. Se questa previsione fosse confermata dai dati rilevati dalle centraline, a Milano da venerdi’ sara’ sospeso l’attuale blocco della circolazione delle vetture private Euro 4 diesel senza filtro anti particolato. E’ quanto si legge in una nota ...

Da oggi i diesel Euro 4 non possono circolare a Milano : Dalle 8.30 alle 18.30, fino a quando i livelli di particolato si abbasseranno: le cose da sapere The post Da oggi i diesel Euro 4 non possono circolare a Milano appeared first on Il Post.

diesel euro 4 - blocco a Milano : oggi non si può circolare. Scontro tra Comune e Regione : Primi blocchi al traffico per il troppo smog. Mentre Comune e Regione dibattono sulle misure da applicare. Al via oggi Milano il divieto alla circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, ...

Smog - Wwf : “Non arretrare sullo stop ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna” : “Il Wwf esorta i sindaci a non arretrare sulle limitazioni alla circolazione delle vetture diesel. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l’area più inquinata d’Italia, che conta 91mila decessi prematuri all’anno causati dall’inquinamento atmosferico”. Lo sottolinea il delegato Wwf per l’Emilia-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l’iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non ...

Da oggi migliaia di auto diesel non possono più circolare nel bacino padano : Sono scattate oggi le nuove limitazioni al traffico nelle regioni del bacino padano. In centinaia di Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dal 1 ottobre al 31 marzo, viene proibita la circolazione agli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. La novità riguarda proprio gli euro 3 diesel, veicoli immatricolati per lo più tra il 2001 e il 2005, che fino ...