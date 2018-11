Il capo della polizia rinuncia alla cittadinanza onoraria e annuncia querela contro una

Imperia - il capo della polizia rinuncia alla cittadinanza e annuncia querela contro consigliera del M5s : Il caso nato dalla proposta, contestata, del sindaco Scajola che è imputato in un processo a Reggio Calabria

Coppa Libertadores - inchiesta contro il River : si dimette il capo della sicurezza di Buenos Aires : Sono ore di grande tensione dopo il rinvio della finale di Copa Libertadores tra River e Boca Juniors a causa dell’assalto al pullman della squadra ospite, nel frattempo i due presidenti delle squadre si incontreranno a breve presso la sede della CONMEBOL per decidere la data utile dopo il rinvio. Nelle ultime ore si è inoltre dimesso il capo della sicurezza di Buenos Aires, Martin Ocampo dopo le furiose polemiche sulla gestione ...

TRAPANI - capo DEL GENIO CIVILE ARRESTATO PER CORRUZIONE/ Blitz della Finanza : altri 26 indagati - IlSussidiario.net : TRAPANI, CAPO del GENIO CIVILE ARRESTATO per CORRUZIONE. Blitz degli agenti della Guardia di Finanza di Alcamo: indagate altre 26 persone.

L'imputato Scajola vuole dare la cittadinanza al capo della polizia : L'ex ministro oggi sindaco di Imperia è a processo a Reggio Calabria. Per il prefetto Gabrielli una possibile situazione di imbarazzo istituzionale

Vanessa Incontrada da Non Dirlo al Mio capo a I Nostri Figli e le critiche sul peso : “Siamo donne - fa parte della vita” : Vanessa Incontrada si difende, ancora una volta, da chi mesi fa l'aveva colpita duramente sui social, criticandola per il suo aspetto fisico. L'attrice di origini spagnole, terminato Non Dirlo al Mio Capo 2 (tutto tace ancora sulla terza stagione), tornerà sul piccolo schermo con il film tv I Nostri Figli, accanto a Giorgio Pasotti. Ospite della trasmissione Rai, Domenica In, Vanessa Incontrada ha confidato di essersi sentita molto ferita ...

F1 – Alonso spaventa Hamilton ad Abu Dhabi : “potrei tornare come capo della FIA” - la reazione di Lewis è esilarante [VIDEO] : Fernando Alonso sempre più simpatico: lo spagnolo della McLaren scatena l’ilarità in conferenza stampa E’ tutto pronto per l’ultima sfida della stagione 2018 di F1: ieri sono andate in scena le ultime qualifiche dell’anno, nelle quali Hamilton ha conquistato la sua 83ª pole position in carriera, lasciandosi alle spalle Bottas e Vettel. Giornata importantissima e carica di emozioni, oggi, per Fernando Alonso, alla ...

Kenia - il capo della polizia : 'Silvia Romano è viva' - : "Si trova nella foresta, abbiamo la localizzazione e le impronte", ha detto Mwivanda citato da Repubblica. "Dovremmo essere in grado di trovare la giovane italiana nel più breve tempo possibile", ...

Volontaria sequestrata in Kenya - altri 6 arresti - capo della polizia : 'Ottimisti sul ritrovamento' : Il sequestro della Volontaria milanese Silvia Costanza Romano , rapita martedì in Kenya , "è un episodio terribile che stiamo seguendo dall'inizio con l'unità di crisi della Farnesina". Lo ha detto il ...

Mercati al capolinea? I guru della finanza sono pessimisti : Non dorme sonni tranquilli neanche Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates: ritiene infatti che vi siano una serie di problematiche che minacciano l'economia , tra cui le tensioni geopolitiche ...

Beatles - "White Album" compie 50 anni/ Il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine - IlSussidiario.net : Beatles, "White Album" compie 50 anni: il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine. Niente fu come prima. Le ultime notizie