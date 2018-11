Il campo magnetico terrestre e la vita sugli altri pianeti

Giappone - creato - per caso - il campo magnetico più potente del mondo : 1.200 tesla. È questa la densità raggiunta dal campo magnetico appena generato dai ricercatori dell’Università di Tokyo, che gli è valso il titolo di campo magnetico più forte del mondo. Tanto per renderci conto, infatti, il magnete di un semplice frigorifero raggiunge circa 0,01 tesla. E come raccontano gli stessi ricercatori su Review of Scientific Instruments, ci sono arrivati per puro caso: infatti, nel loro esperimento ipotizzavano e ...