I vigili sul terreno di Di Maio I controlli su dati catastali

Crotone Cosenza : tromba d'aria sullo stadio Scida alla vigilia del derby. I VIDEO : Tutto il mondo parla del Superclasico, bloccato dalle turbolenze dei tifosi del River che hanno fatto posticipare il derby col Boca valido per la finale di ritorno di Libertadores. In Italia però c'è ...

Ruspe sulle ville dei Casamonica - gli sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Una serie di nascondigli protetti da botole, dove poter occultare persone o semplici oggetti. Le Ruspe in azione sulle ville abusive dei Casamonica a Roma hanno portato allo scoperto le "stanze ...

Alla vigilia delle decisioni Ue sulla manovra - fiammata dello spread e collocamento flop per il Btp Iltalia : Nervosismo sui mercati in attesa della Commissione europea che domani deciderà sulla manovra in deficit del governo italiano. Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi sale fino a 336 punti e poi ...

La parata sulle “rovine” del clan : Raggi - Salvini - 600 vigili e 35 sgomberati : Il blitz contro le otto villette abusive del clan diventa l’occasione per una grande operazione mediatica per il ministro e la sindaca. Ma alla fine restano i vigili (600 quelli mobilitati) a contenere le proteste degli sgomberati (35 in tutto)

Milano - la figlia della Boccassini investe e uccide un pedone sulle strisce - Polemiche sul capo dei vigili : Un uomo, investito sulle strisce pedonali da uno scooter: la vittima, il medico e infettivologo Luca Voltolin , muore in ospedale. Un tragico incidente stradale come molti altri accaduti a Milano, non ...

Alla vigilia della resa dei conti sulla manovra - la Borsa paga ancora le tensioni con l'Europa : Milano. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari torna a essere prudente, complice l'Allargamento dello spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che è aumentato a 303 punti, con il tasso di interesse al 3,42 per cento. La politica torna protagonista sui mercati finanziari con la notizia del vert

Il cimitero degli alberi in Val Visdende - il drone dei vigili del fuoco sulle aree colpite dal maltempo : Un video girato dal drone dei vigili del fuoco mostra le aree maggiormente colpito dalla straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto settentrionale. Le immagini mostrano gli alberi caduti in val Visdende, sul Monte Peralba, passano poi da Santo Stefano di Cadore, sulla centrale elettrica Val Frison, per finire poi con l’erosione della statale Carnica L'articolo Il cimitero degli alberi in Val Visdende, il drone dei ...

Gianni Minni sul podio tricolore dei vigili del Fuoco : MONTEFIASCONE Domenica 4 novembre, si è svolto il 29esimo campionato su strada 'memorial Paolo Garofolo', al quale hanno partecipato i Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia. Si sono sfidati ...

Incendio di canna fumaria a Mallare in serata. vigili del fuoco sul posto fino a notte : Mallare. Per il surriscaldamento della canna fumaria di una abitazione in via Cattaneo, ieri sera si è sviluppato un Incendio che ha raggiunto anche il tetto dell'abitazione. I Vigili del fuoco di ...

Rischio caduta per tre alberi ai Piani di Celle : sul posto vigili del fuoco e protezione civile - FOTO E VIDEO - : E' stato lanciato intorno a mezzanotte l'allarme per la caduta di tre alberi all'inizio della località Piani a Celle Ligure. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile che ...

Roma - fanno parkour sulle auto dei vigili : denunciati 5 turisti - Video : I ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, alloggiavano in un'attività ricettiva nei pressi del Colosseo. Condotti nella sede di via della Consolazione, sono stati portati al centro di foto ...

vigilia di manovra in Parlamento. Conte fiducioso : "Arriva domani". Ma nei 5 Stelle si tratta sulla cabina di regia degli investimenti : L'ultimo metro della manovra prima del suo arrivo in Parlamento è una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi ...

Caduta ramo e allagamenti : interventi sull'albisolese della protezione civile e dei vigili del fuoco : Nottata di interventi sul territorio delle due Albisole. Ad Albissola Marina intorno all'una di notte intervento della protezione civile che a causa di un buco che si è venuto a creare in via Gentile ...

A fuoco un fienile a San Damiano Macra : sul posto i vigili del fuoco di Cuneo - Dronero e Busca : Un incendio di vaste proporzioni sta interessando, in queste ore, un fienile in borgata Chiabrero a San Damiano Macra. L'allarme è scattato verso le 21.30. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco ...