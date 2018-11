I tifosi della Stella Rossa mi hanno ricordato la bellezza del calcio

ilnapolista

: L'arrivo della @juventusfc allo Stadium ?????? ?? Siete carichi, tifosi Bianconeri? #UCL - UEFAcom_it : L'arrivo della @juventusfc allo Stadium ?????? ?? Siete carichi, tifosi Bianconeri? #UCL - sechesi : La luna, il San Paolo vuoto e gli impressionanti tifosi della Crvena Zvezda: vanno avanti così da due ore. Spettaco… - ignaziocorrao : Un corteo di ruspe, con a bordo il Sindaco @virginiaraggi, sta buttando giù le ville abusive dei #Casamonica che ne… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Come nei sogni di bambino Ilcome lo ricordavo. Ilcome nei sogni di bambino. I novanta minuti di tifo incessante deimiriempito il cuore e fatto tornare alla mente perché, da piccolo, mi innamorai perdutamente dello stadio con i suoi tamburi, le sue bandiere, le sue figure di varia umanità le cui emozioni dipendevano da quel che accadeva sull’abbagliante prato verde.La diversità rispetto al campionato La Champions è il pass per un ambiente esclusivo dove poter ammirare le squadre più forti del mondo, calciatori straordinari che altrimenti vedresti soltanto in televisione. Ma anche tifoserie di altri Paesi, che continuano a vivere ilcome tu lo hai scolpito nella memoria – forse distorta – di piccolo appassionato. La diversità è innanzitutto fisica. Aidelle squadre ospiti, al San Paolo, è giustamente concesso ...